SPERONE. Domani, mercoledì, alle 10,30 l’ultimo saluto alla maestra Gabriella.

Domani mattina nella chiesa di Sant’Elia Profeta, nei pressi del piazzale Sant’Elia, alle 10.30, l’ultimo saluto alla maestra Gabriella Cuozzo, 55 anni, uccisa da un malore fulminante nella serata di ieri lunedì 8 novembre.

La maestra, che lascia tanti ricordi, oltre che nei suoi familiari, anche in più generazioni di bambini che l’hanno avuta come insegnante e che la ricordano insieme ai momenti più belli della fanciullezza.

Alla famiglia è giunto anche il cordoglio dei colleghi e del personale dell’istituto dove la donna lavorava: “La comunità scolastica è stata colpita dalla prematura morte della docente Gabriella Cuozzo in servizio presso l’ICS “Giovanni XXIII-Giuseppe Parini” nella scuola dell’Infanzia in Sperone. Insegnante attenta, amorevole e professionalmente valida nella relazione educativa con i bambini e le bambine delle sezioni. Valida docente su progetti operati sul potenziamento negli scorsi anni scolastici e capace di infondere impulso e creatività nei percorsi formativi dei più piccoli. Il Dirigente Scolastico, i colleghi e tutto il personale ATA ne rimpiangono la premorienza”. Questo il messaggio di cordoglio dell’Istituto ha pubblicato sul proprio sito.

In tanti in queste ore si sono uniti al dolore delle famiglie Cuozzo – D’Anna, tanti i messaggi pubblicati sui social per ricordare una persona solare, umile e rispettosa.

Parenti, amici e colleghi, domani, mercoledì 10 novembre, a partire dalle 10.30 potranno così dare l’addio all’insegnante, strappata troppo presto dalla vita. L’insegnate sarà poi tumulata nel cimitero di Sperone.

Alla famiglia giungono le condoglianze di tutta la redazione di Binews.

