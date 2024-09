SPERONE. Adolfo Alaia: “Proposta di Sub Ambito Distrettuale per il Baianese: Unità e Sostenibilità nella Gestione dei Rifiuti”

**Egregio Presidente, Egregi Colleghi,**

gli esiti dell’incontro tenutosi a luglio dall’ATO, al quale ho partecipato personalmente, e i contenuti della delibera dell’ATO Avellino del 5 settembre scorso, con la quale è stata ipotizzata la gestione integrata dei rifiuti urbani mediante affidamento a una società *in house*, impongono una riflessione congiunta. In particolare, dobbiamo considerare la proposta di subentro dei Comuni dell’ATO, come previsto dall’art. 26 bis della L.R. 14/2016, e avviare una seria discussione sul modello di gestione della raccolta differenziata all’interno del ciclo integrato dei rifiuti.

Nel 2023, i Comuni di Sperone e Sirignano, intuendo il potenziale offerto dall’art. 3 della L.R. 19/2023 e spinti dalla consapevolezza della sostenibilità, sono stati i primi nel bacino dell’ATO Avellino a richiedere il riconoscimento di un sub-ambito per la governance del ciclo integrato dei rifiuti. Questa richiesta si fonda sul principio di omogeneità territoriale, che vede nel nostro territorio una realtà coesa e capace di sviluppare soluzioni operative efficienti e vantaggiose per le comunità. È un modello già in fase di attuazione in altri ATO della Campania, come suggerito da tecnici e politici esperti, tra cui Donato Madaro e il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole.

L’obiettivo è quello di realizzare condizioni di qualità e economicità nella gestione complessiva del servizio, generando benefici tangibili per i nostri cittadini. Questo percorso si inserisce nella più ampia visione dell’Unione dei Comuni, dove, superando ogni forma di protagonismo individuale, possiamo insieme rilanciare l’idea di un sub-ambito per l’intero mandamento di Baiano.

Alla luce di ciò, porto all’attenzione del Presidente dell’Unione e di tutti voi questa proposta, auspicando che il senso di responsabilità politica e morale prevalga, in considerazione delle numerose identità comuni che legano il nostro territorio. Credo fermamente che la creazione di un sub-ambito su base mandamentale rappresenti una strada per migliorare la gestione dei rifiuti, promuovendo un approccio unitario e sostenibile.

Facendo riferimento alle linee programmatiche approvate dal Consiglio dell’Unione in data 27 marzo 2024, dove si afferma che l’Unione e i Comuni devono costituire un sistema integrato per fornire servizi migliori, auspicabilmente a costi ridotti grazie a economie di scala, CHIEDO, insieme al collega sindaco di Sirignano, di convocare una riunione esclusiva dei sindaci dell’Unione.

Durante tale incontro, sarà fondamentale discutere concretamente la proposta del Sub Ambito Distrettuale (SAD) per il Baianese, esaminando le scelte dell’ATO Avellino e i potenziali effetti che queste avranno sui nostri Comuni.

Confido nella vostra condivisione su questa importante questione e vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione che riserverete. Rimango in attesa di un riscontro positivo, che ci permetta di proseguire insieme il cammino verso una gestione più efficiente e condivisa dei servizi, a beneficio delle nostre comunità e dei nostri cittadini.

Cordialmente,

[Il firmatario]