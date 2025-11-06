Sorbo Serpico, Francesca Pesce eletta Portavoce del Forum del Terzo Settore irpino

SORBO SERPICO (AV), 5 novembre 2025 – Si è scritta nella giornata di ieri una pagina fondamentale per il mondo dell’associazionismo e della cooperazione sociale in Irpinia. Presso la suggestiva cornice di Sorbolab a Sorbo Serpico, l’assemblea degli enti aderenti ha eletto Francesca Pesce come prima Portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Avellino. Si conclude così un percorso di costituzione partecipato, durato quasi tre anni, che ha dato vita a un organismo di rappresentanza unitaria fortemente voluto da tutta la rete sociale del territorio.

I lavori assembleari sono stati aperti dalla relazione di Alfredo Cucciniello, che in qualità di portavoce ha guidato il comitato promotore durante tutto l’impegnativo percorso che ha portato alla costituzione formale del Forum ed all’assemblea elettiva.

L’assemblea, molto partecipata, guidata da Andrea Bruno in qualità di presidente, ha eletto anche gli altri organi statutari. Il Consiglio Direttivo sarà composto da Alfredo Cucciniello, Maria De Chiara, Antonio Dello Iaco, Stefano Kenji Iannillo, Francesco Melillo, Mariangela Perito e Concetta Tomasetti. Per il Collegio Provinciale di Garanzia sono stati eletti Giuseppe Candella, Luca Cioffi e Adriana Guerriero.

L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalla presenza di Giovanpaolo Gaudino, Portavoce regionale del Forum del Terzo Settore, e di Francesca Coleti, del coordinamento nazionale del Forum del Terzo Settore. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Sorbo Serpico Teresa Fontanella, è intervenuto Romeo D’Adamo in rappresentanza del Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio (CSV), a testimonianza della forte sinergia tra le principali realtà della provincia.

Nel suo primo intervento da Portavoce, Francesca Pesce ha ringraziato l’assemblea e il comitato promotore uscente, sottolineando come la nuova governance si ponga “in piena e orgogliosa continuità con il lavoro svolto, raccogliendo un testimone prezioso, carico di impegno e di visione”. Ha poi aggiunto: “La costituzione del Forum non è un adempimento formale, ma una necessità potentemente sentita dal basso. Nasce dalla consapevolezza che le nostre voci, seppur forti singolarmente, possono diventare un coro autorevole e incisivo solo se unite”.

Le sfide che attendono il neo-eletto Forum sono cruciali per il futuro dell’Irpinia, un territorio vasto che soffre il dramma dello spopolamento ma che, proprio grazie al suo Terzo Settore, dimostra ogni giorno una straordinaria capacità di resilienza. La nuova governance si assume la responsabilità di farsi interlocutore autorevole sulle questioni più urgenti: dalla gestione strategica dei fondi del PNRR alla tutela del diritto alla salute e al potenziamento dei servizi socio-assistenziali, fino alla lotta contro lo spopolamento delle aree interne, la promozione del lavoro dignitoso e la creazione di opportunità per i giovani.

Il Forum del Terzo Settore nasce quindi con un mandato chiaro: rappresentare le istanze di chi opera quotidianamente “nei e per i territori”, lottando per una società più giusta, equa e solidale, dove nessuno viene lasciato indietro.