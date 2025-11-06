BAIANO. Verso il Giubileo parrocchiale… Sarà celebrato nella Basilica della Madonna del Rosario, a Pompei

Domani, la comunità parrocchiale nella Chiesa di Santo Stefano, protomartire della cristianità, vivrà la liturgia penitenziale dell’itinerario giubilare del 2025, con fonte e presidio d‘ispirazione lo spirito e i valori della speranza, per costruire nella pace e nella libertà un mondo il più giusto e il più umano possibile negli scenari della società mondializzata super– connessa e conflittuale. Domenica, l’epilogo rituale con la celebrazione della Santa Messa che sarà officiata da don Fiorelmo Cennamo, nella Cappella della Sacra Famiglia del Santuario mariano.

di Gianni Amodeo

Foto di Antonio Tulino– Carmine Montella

Interessanti e significative le due tornate serali, che – il 6 e il 17 ottobre scorso,- nel Teatro Colosseo hanno fatto da prologo e preparazione al Giubileo 2025, indetto e organizzato dal Consiglio della comunità parrocchiale di Santo Stefano, presieduto da don Fiorelmo Cennamo. Un itinerario, intervallato e sviluppato, in continuità, nelle successive sacre ritualità liturgiche e di meditazione serali, nella Chiesa di Santo Stefano, il venerato patrono della cittadinanza. Una modalità di approccio complessivo ed articolato, per rappresentare la portata valoriale e il senso del Giubileo che viene celebrato in tutti gli angoli e spazi del mondo cattolico, a fronte dell’ articolata, complessa e variegata realtà della società mondializzata che connota e identifica il Terzo Millennio, attraversata dalle sempre più estese e profonde trasformazioni che innescano le innovazioni tecnologiche alimentate dall’evoluzione scientifica. Ed è anche la realtà del tempo presente, segnata in profondità e in vasti contesti dalle immani tragedie e dalle devastazioni generate da annosi – al limite della permanenza ormai,- conflitti bellici sempre più super– tecnologici, in cui … domina il largo uso di droni e sofisticati sistemi–robot. Una condizione che determina diffuse forme di assuefazione, quasi esorcizzando le stesse tragedie e devastazioni di guerra, immettendole … negli alvei della normalità delle umane vicende, per diventare solo fattori di pura … della contabilità cronachistica. Una partita di dare ed avere … cose, non più di tanto.

Al di là del quadro prospettato, vanno focalizzati gli approcci cognitivi delle citate tornate, illustrati e presentati con efficace incisività e spigliata capacità di analisi concettuale da Angelina Fiore e Francesca Masucci, ragazze attivamente impegnate nella realtà sociale e culturale del territorio. Ed eccone un … riepilogo – flash.

Per la prima tornata, chiave di volta la relazione sviluppata da monsignor Erasmo Napolitano, incentrata sulla tematica de Il Giubileo non finisce mai, seguendo un percorso storico– religioso di ampio e dettagliato respiro, con citazioni adeguate e commentate con appropriatezza. Una modalità penetrante e convincente, nel connettere e comparare le narrazioni dell’Antico testamento e del Nuovo testamento nella prospettiva dei valori e dei principi del Giubileo– le cui radici primigenie affondano nella religiosità ebraica-, coniugando giustizia e dignità della vita, nella più profonda e generale fede in Dio e nel Creato. Altri argomenti tratteggiati da monsignor Napolitano, i principi dell’ amore, della misericordia e del perdono nella spiritualità cristiana, con particolare risalto per l’ esemplarità radicale che vive nella figura, nel pensiero e nell’agire di Gesù, sia nella dimensione della storicità del tempo in cui visse, sia nella contemporaneità sui versanti della trascendenza della fede religiosa professata, quale pulsa e vibra essenzialmente nei Vangeli.

Nella seconda tornata, ascolto e spazio alle testimonianze di speranza, sul filo delle esperienze di disagio e criticità nella quotidianità del vivere, sul piano personale e famigliare; esperienze arginate e superate alla luce della speranza. Erano i racconti di vita reale vissuta da Pupetta Festa, Carla e Pino Ferri, Maria Fucci Ferri, con il carico di esperienze distinte e diverse. Una modalità di incontro e condivisa comprensione, superando le gabbie delle chiusure e del ripiegamento in sé e su di sé nella solitudine.

Domani, la comunità parrocchiale vivrà la liturgia penitenziale, momento cruciale dell’itinerario giubilare, incontrandosi nella Chiesa di Santo Stefano. E’ la liturgia ravvivata dalla testimonianza del perdono. L’intero itinerario si concluderà domenica, nella Basilica della Madonna del Rosario, a Pompei, con la celebrazione della Santa Messa nella Cappella della Sacra Famiglia, che sarà officiata dal parroco don Fiorelmo Cennamo, alle ore 17,00.

Tre i pullman dei fedeli, con partenza alle ore 15, 00 in piazza Francesco Napolitano.