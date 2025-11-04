Il 6 e 7 novembre, Giuseppe Conte in Campania per Roberto Fico

Il 6 e 7 novembre Giuseppe Conte sarà in Campania a sostegno di Roberto Fico con un fitto programma di appuntamenti su tutto il territorio regionale.

“La nostra Campania è fatta di territori straordinari – ha dichiarato Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, di città e paesi pieni di storia, di comunità che lottano ogni giorno per migliorare la propria vita. Dal Sannio alla Terra di Lavoro, passando per l’Agro Nocerino Sarnese, da Napoli Nord alla costiera ogni angolo della nostra regione ci ha parlato: ci ha raccontato bisogni, speranze, sfide e sogni. È ascoltando queste voci che abbiamo costruito la nostra campagna elettorale. Non una campagna di slogan vuoti, ma un percorso concreto, fatto di ascolto, di presenza e di partecipazione, dove ogni cittadino è protagonista del cambiamento”.

Due giorni con Giuseppe Conte che sarà al fianco di Roberto Fico, a sostegno della sua campagna elettorale per le elezioni regionali. Giovedì 6 novembre in mattinata nel casertano a Sessa Aurunca e poi nel pomeriggio prima a Castellammare di Stabia e poi a Caivano, comune al voto in cui si presenta il campo largo. Venerdì 7 prima tappa al mattino a Pomigliano d’Arco con gli operai Trasnova, nel pomeriggio nel Sannio a Pietrelcina e poi a Sarno nel salernitano.

“Non si tratta solo di eventi o incontri – ha aggiunto Micillo – è l’inizio di un cammino che vogliamo condividere con ogni persona che crede in una regione più giusta, più pulita, più libera. Questa campagna è fatta di persone, di idee, di impegno e coraggio. È la testimonianza che il MoVimento 5 Stelle Campania è presente, ascolta, agisce. È la conferma che la politica può essere vicina alla vita reale delle persone, può proteggere i diritti e costruire opportunità. I diritti dei campani sono le nostre battaglie. Con questo spirito, con questa forza, camminiamo insieme verso il futuro della Campania. Ogni incontro, ogni piazza, ogni strada sarà l’occasione per costruire un domani migliore”.