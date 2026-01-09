Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino: nuovo Dirigente e saluto alla guida uscente

Con l’arrivo del nuovo anno cambio alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. L’Istituto accoglie il nuovo Dirigente, l’architetto Anna Onesti, che assume l’incarico in un momento di particolare rilievo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Con l’arrivo dell’arch. Onesti si apre una nuova fase all’insegna della continuità amministrativa, della collaborazione e della progettualità condivisa, con l’obiettivo di rafforzare le attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico delle province di Salerno e Avellino. Il personale della Soprintendenza ha espresso piena disponibilità a lavorare in sinergia, in un clima di partecipazione e responsabilità.

Contestualmente, la Soprintendenza rivolge un sentito ringraziamento alla dott.ssa Raffaella Bonaudo, che conclude il proprio incarico dopo anni di guida attenta e qualificata. Durante il suo mandato, la dott.ssa Bonaudo ha rappresentato un punto di riferimento solido per l’Istituto, distinguendosi per professionalità, dedizione, senso del dovere e spiccata umanità, qualità unanimemente riconosciute dal personale.

Alla nuova Dirigente e alla guida uscente vanno gli auguri di buon lavoro e il ringraziamento dell’intera Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, nel segno della continuità istituzionale e dell’impegno a servizio del patrimonio culturale.