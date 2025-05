Somma Vesuviana, lanci di sassi sulla SS268: il Comune intensifica i controlli.(Foto)

La situazione lungo la SS268, la superstrada che collega Somma Vesuviana con altri comuni del Vesuviano, continua a destare preoccupazione per i numerosi episodi di lanci di sassi contro le auto in transito. A distanza di giorni dai primi segnali di allarme, le autorità locali si sono attivate per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire eventuali incidenti.

Il Comune di Somma Vesuviana, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha messo in atto una serie di misure per monitorare costantemente i tratti più critici della strada. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Salvatore Di Sarno tramite il suo profilo Facebook, sono stati intensificati i presidi nelle zone in cui si sono verificati i lanci di sassi: “Stiamo presidiando con il Corpo di Polizia Municipale i ponti della superstrada SS268 e vari tratti dell’asse di collegamento, dove nei giorni scorsi si sono verificati lanci di sassi contro gli automobilisti”, ha scritto il sindaco.

Il comandante della Polizia Municipale, sentito l’assessore alla polizia municipale Mauro Polliere, ha avviato un monitoraggio attivo per individuare eventuali presenze sospette e non autorizzate nella zona, al fine di garantire maggiore sicurezza. “Questi episodi rappresentano un serio rischio per gli automobilisti e necessitano di un intervento tempestivo”, ha aggiunto Di Sarno.

Inoltre, le autorità invitano la cittadinanza a collaborare segnalando tempestivamente eventuali comportamenti sospetti. Chiunque abbia informazioni utili su questi episodi è infatti invitato a contattare le forze dell’ordine al numero 112, affinché si possa intervenire con la massima efficacia.

Il Comune di Somma Vesuviana, insieme alle forze di polizia, continua a lavorare per garantire la sicurezza sulle strade e il sindaco ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per risolvere la problematica.