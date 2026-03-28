CIMITILE. Emozione e riflessione nella sala consiliare delle Basiliche: presentato il libro di Carmela Liuzzi

Un momento di grande intensità emotiva e partecipazione quello vissuto ieri nella sala consiliare delle Basiliche, in occasione della presentazione del libro “So che viviamo lo stesso cielo” di Carmela Liuzzi, inserita nel progetto “Raccontami di te” promosso dall’associazione Nuovi Orizzonti.

L’incontro si è rivelato un’occasione preziosa per dare voce a sentimenti profondi e universali, affrontando temi delicati come il dolore – in particolare quello legato alla perdita di un figlio – ma anche la speranza, l’amore e la capacità dell’essere umano di rialzarsi dopo le difficoltà.

Attraverso la sua testimonianza, l’autrice ha guidato i presenti in un percorso intimo e toccante, offrendo spunti di riflessione sul valore della condivisione. Raccontare la propria esperienza, infatti, diventa un modo per trasformare il dolore, alleggerirlo e costruire legami autentici tra le persone.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di riconoscimento per il lavoro svolto dalle associazioni del territorio, impegnate quotidianamente nella promozione di spazi di ascolto, confronto e crescita per la comunità.

Un appuntamento che ha lasciato un segno nei partecipanti, confermando quanto la cultura e la testimonianza possano diventare strumenti di vicinanza e umanità.