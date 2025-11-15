Sirignano, Mara Carfagna in Irpinia: “Serve un cambiamento dopo 10 anni di De Luca”. Incontro con il candidato Paolo Rozza

SIRIGNANO – Continua la campagna elettorale in Irpinia dell’on. Mara Carfagna, leader nazionale di Noi Moderati, già più volte ministro della Repubblica. Questa pomeriggio l’esponente centrista ha fatto tappa a Sirignano, dove ha incontrato cittadini ed elettori del Baianese in un clima di grande partecipazione.

Al suo fianco la Commissaria Provinciale Antonella Pecchia, che da anni affianca Carfagna nelle principali iniziative politiche. Presenti anche dirigenti irpini, amministratori locali e la candidata salernitana Filomena Lamberti.

Al centro dell’incontro, le proposte del partito in vista delle Regionali 2025 e, soprattutto, il sostegno al candidato del territorio Paolo Rozza, sirignanese, molto conosciuto nell’area mandamentale.

Rozza ha ringraziato la Carfagna per la presenza e ha sottolineato l’importanza di dare voce alle esigenze del Baianese:

“Dopo dieci anni di amministrazione De Luca – ha detto – è arrivato il momento di un cambiamento vero. La Campania merita opportunità, servizi più efficienti, sanità vicina ai cittadini e politiche di sviluppo che guardino ai giovani e ai territori interni.”

Carfagna ha ribadito il sostegno al candidato irpino, evidenziando la necessità di riportare al centro il merito, la buona amministrazione e una politica fondata sull’ascolto delle comunità locali.

“La nostra presenza qui a Sirignano – ha affermato – vuole essere un segnale chiaro: Noi Moderati crede nei territori, nelle persone competenti e nella forza delle idee. L’Irpinia ha bisogno di essere rappresentata da chi la conosce davvero.”

L’incontro si è concluso con un confronto con i cittadini presenti e con l’invito a partecipare attivamente alla prossima tornata elettorale.