A Mugnano del Cardinale il sindaco Gennaro D’Acunzi celebra il Patto di Amicizia: “Costruiamo ponti, non barriere”

Il primo cittadino di Nocera Superiore elogia l’accoglienza, la forte identità religiosa dei due comuni e annuncia nuovi scambi culturali, scolastici e comunitari. “Questa alleanza è sigillata anche dalla protezione di Santa Filomena.”

di Francesco Piccolo

Mugnano del Cardinale (AV) – Nell’ambito della cerimonia dedicata al rinnovato Patto di Amicizia tra Mugnano del Cardinale e Nocera Superiore, il sindaco Gennaro D’Acunzi ha offerto un intervento appassionato, ricco di gratitudine, visione amministrativa e riferimenti spirituali che hanno profondamente colpito i presenti.

«Ringrazio il dottor Alessandro Napolitano, il Sindaco di Mugnano del Cardinale, tutta l’Amministrazione, la popolazione, il Comandante della Polizia Municipale e il Comandante della Stazione dei Carabinieri» ha esordito D’Acunzi. «Siamo venuti qui con tutta la nostra Amministrazione portando con noi il simbolo della nostra città, il nostro stendardo, per rinnovare questo Patto di Amicizia tra Nocera Superiore e Mugnano del Cardinale.»

Il sindaco ha riconosciuto le profonde radici religiose che accomunano i due territori. «Questo Patto nasce da un sentimento fortemente religioso. Mugnano è una città dalla tradizione spirituale profondissima, e anche Nocera Superiore custodisce una identità religiosa di grande rilievo.» Ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare all’Assessore Ferrazzano, per l’impegno dimostrato nel coordinare i tre incontri preliminari tra le due comunità.

D’Acunzi ha definito il Patto un “ponte” costruito insieme, un gesto che supera i confini amministrativi per diventare forma concreta di solidarietà reciproca. «Quando due comunità decidono di condividere percorsi e momenti significativi, sono esattamente questi i momenti in cui si costruisce solidarietà. Con questo Patto abbiamo gettato le basi per un ponte lungo e duraturo, che spero continui negli anni a venire. È un tempo che richiede ponti, perché gli egoismi, come ci è stato ricordato, generano divisioni e conflitti tra territori. Noi, invece, dobbiamo imparare a condividere ciò che ci unisce.»

Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza di questo legame non solo come gesto simbolico, ma come occasione di crescita reciproca. «Per noi è importante questo legame che stiamo costruendo nel tempo. È importante non solo come momento di amicizia e di vicinanza tra le comunità, ma anche per mettere in campo lo scambio di idee, di progetti e di esperienze comunitarie.»

Particolarmente sentita la parte dedicata alla dimensione spirituale della giornata vissuta nel Santuario di Santa Filomena. «Siamo stati nel Santuario e abbiamo vissuto tutta la spiritualità che lo circonda e che pervade anche la città di Mugnano del Cardinale. Non lo definirei una semplice coincidenza: Santa Filomena era venerata anche da una donna lionese e io per cinque anni ho vissuto proprio a Lione. A volte le coincidenze sono disegni soprannaturali che nemmeno riusciamo a spiegarci.»

Alla domanda sulla collaborazione tra scuole, D’Acunzi ha descritto un progetto ampio e ben strutturato: «Si tratta di mettere in comunicazione non solo le nostre bellezze archeologiche e religiose con quelle di Mugnano del Cardinale, ma anche di creare legami e scambi culturali e generazionali tra il nuovo Forum dei Giovani di Mugnano del Cardinale e quello della città di Nocera Superiore. Abbiamo inoltre invitato, attraverso il sindaco Napolitano, i dirigenti scolastici delle scuole medie a partecipare alla nostra manifestazione, il Nuceria Teatro Festival, che teniamo nel periodo primaverile.»

In chiusura, il sindaco ha regalato ai presenti un’immagine personale che ha commosso molti: «Nel mio ufficio, a Nocera Superiore, ho un’immagine di Santa Filomena. Qualcosa di Mugnano del Cardinale è già nella stanza del sindaco. Questa alleanza, questo Patto di Amicizia, è sigillato anche da forze sovrannaturali che ogni giorno ci danno coraggio e forza. Grazie al sindaco, grazie a Don Giuseppe, grazie a tutti voi per questa accoglienza splendida.»

Un intervento intenso e sincero che ha ribadito la natura profonda del Patto di Amicizia: un impegno civile, un legame umano e una comunione spirituale destinata a crescere negli anni.