Mugnano del Cardinale accoglie Nocera Superiore: “Un’amicizia libera, forte e destinata al futuro”

Il sindaco Alessandro Napolitano celebra il cammino condiviso con Gennaro D’Acunzi: un percorso iniziato in primavera che punta al gemellaggio, tra cultura, scuole, spiritualità e territorio.

di Francesco Piccolo

Mugnano del Cardinale (AV) – Una mattinata intensa, simbolica e densa di significato ha segnato un nuovo capitolo del Patto di Amicizia tra Mugnano del Cardinale e Nocera Superiore. Il Sindaco Alessandro Napolitano ha accolto il collega Gennaro D’Acunzi con parole di profonda gratitudine, sottolineando la continuità del percorso intrapreso mesi fa e l’importanza crescente di un legame destinato a consolidarsi nel tempo.

«Il Sindaco Gennaro D’Acunzi di Nocera Superiore è qui. Lo abbiamo accolto con grande piacere, insieme alla sua Amministrazione e a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro» ha dichiarato Napolitano in apertura. «C’è la stessa luce, la stessa temperatura di quando siamo venuti da voi in primavera. È cambiato poco, e questo sembra confermare l’empatia naturale che unisce le nostre due comunità.»

Il Sindaco di Mugnano ha ricordato la prima tappa del percorso comune, quando la delegazione mugnanese fu accolta a Nocera Superiore per avviare ufficialmente il Patto di Amicizia. «Quel giorno il Sindaco D’Acunzi ci aspettava presso la Casa Comunale con la sua Amministrazione, per avviare un accordo che abbraccia ogni fronte: culturale, politico, territoriale, commerciale e persino industriale.»

Oggi, con la visita di D’Acunzi a Mugnano del Cardinale, il cammino entra in una fase più matura. «Il Sindaco è qui con la sua delegazione, con il Comando dei Vigili e con grande spirito di sacrificio, e lo ringrazio sinceramente. Questo è il segno che il nostro percorso prosegue verso un possibile gemellaggio tra i due comuni.»

Uno degli elementi più significativi della collaborazione sarà quello scolastico e culturale. «Il Sindaco ha parlato di collaborazione tra scuole: questo significa che il gemellaggio inizia a entrare nel vivo» ha spiegato Napolitano. «Siamo stati invitati al Festival della Scuola di Nocera Superiore, e porteremo i nostri studenti e i nostri dirigenti scolastici. È un primo passo concreto verso progetti condivisi per i più giovani.»

Un momento particolarmente sentito è stato quello vissuto insieme nel Santuario di Santa Filomena. «Visitandolo, il Sindaco D’Acunzi mi ha confidato un dettaglio significativo: per anni ha vissuto a Lione, la città in cui Santa Filomena era venerata prima che le sue reliquie fossero trasferite qui. Non sembra una semplice coincidenza: a volte i legami spirituali precedono quelli umani.»

Napolitano ha rivolto un ringraziamento anche alle forze dell’ordine e alle associazioni locali: «Ringrazio il Comandante della Stazione dei Carabinieri, il nostro Comando dei Vigili e tutte le associazioni che hanno reso possibile questa giornata. Il vostro impegno dà forza a questo percorso di comunità.»

Il Sindaco ha poi offerto una riflessione profonda sul significato dell’amicizia istituzionale. «Il Patto di Amicizia, come ha ricordato Don Giuseppe, per essere autentico non deve basarsi su interessi o condizionamenti. L’amicizia è libera, più forte persino di un legame di sangue. È proprio questa libertà che dà valore e solidità al nostro impegno.»

E ha concluso con uno sguardo al futuro: «Il nostro è un paese di passaggio, un crocevia tra Avellino e Napoli, un territorio vivo e attraversato. Ed è proprio qui, in questo cuore pulsante, che vogliamo costruire un’amicizia capace di durare negli anni. Un’amicizia che ci permetterà di confrontarci con serenità su progetti sempre più grandi e condivisi.»

La visita del Sindaco D’Acunzi a Mugnano del Cardinale ha lasciato un segno chiaro: ciò che è nato come Patto si sta trasformando in un legame profondo, umano e istituzionale, destinato a diventare un vero gemellaggio tra due comunità che guardano al futuro insieme.