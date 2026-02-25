Sirignano, il Presidente del Consiglio comunale De Carlo rinnova il sostegno al consigliere Graziano

Il Presidente del Consiglio comunale di Sirignano, Antonio De Carlo, ha espresso un rinnovato e convinto sostegno al consigliere Pino Graziano, sottolineandone l’impegno costante e la dedizione dimostrata nel corso della sua attività amministrativa.

Secondo De Carlo, il consigliere Graziano si è distinto per disponibilità, senso delle istituzioni e attenzione concreta alle esigenze della comunità locale, contribuendo in modo determinante alla realizzazione di progetti di significativa utilità pubblica.

«Sincerità, lealtà e coerenza rappresentano valori fondamentali nell’azione politica», ha evidenziato il Presidente del Consiglio comunale, aggiungendo che tali qualità sono state sempre dimostrate dal consigliere Graziano con equilibrio, responsabilità e spirito di servizio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ad Antonio Montuori, consulente del Sindaco, per l’importante funzione di raccordo istituzionale svolta con l’Ente Provincia. De Carlo ha sottolineato come Montuori abbia contribuito con competenza e professionalità alla gestione e alla risoluzione di diverse problematiche del territorio, ricevendo apprezzamento anche da parte dei vertici provinciali.

Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio comunale ha inoltre espresso gratitudine al Presidente della Provincia per l’attenzione e la disponibilità istituzionale dimostrate verso la comunità di Sirignano, evidenziando come tali rapporti rappresentino un esempio concreto di collaborazione leale e proficua tra enti.

Confidando in prospettive positive per il territorio, Antonio De Carlo ha ribadito il proprio sostegno al consigliere Pino Graziano, esprimendo la certezza che continuerà ad operare nell’esclusivo interesse della collettività.