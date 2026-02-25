Corre dietro all’ambulanza per non lasciare il suo padrone: la storia di Diego commuove tutta la Campania

Un gesto istintivo, dettato da un legame che va oltre ogni parola. È quanto accaduto tra San Marzano sul Sarno e Nocera Inferiore, dove un cane ha dato prova di una fedeltà straordinaria seguendo l’ambulanza che stava portando via il suo padrone ferito.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato soccorso dopo aver riportato una frattura al femore ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Ma mentre il mezzo si allontanava, Diego – questo il nome del cane – non ha esitato: si è messo a correre inseguendo l’ambulanza per diversi chilometri, deciso a non separarsi dal suo compagno di vita.

Arrivato fino all’ospedale, l’animale ha tentato persino di entrare all’interno del Pronto soccorso, nel tentativo di ritrovare il padrone. Un comportamento che ha attirato l’attenzione del personale e dei presenti, prima che la vigilanza lo fermasse.

La vicenda, che arriva dal territorio dell’Agro nocerino-sarnese, racconta una storia di affetto autentico tra un uomo in difficoltà e il suo cane, diventato negli anni un punto di riferimento e compagnia inseparabile.

Un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale, ricordando ancora una volta quanto forte e sincero possa essere il legame tra l’uomo e il suo animale, capace di superare distanze, ostacoli e persino la paura della separazione.