Vessicchio, proposta per condurre Sanremo: il retroscena svelato dalla figlia Alessia

Momenti di forte emozione al Festival di Sanremo 2026, dove il ricordo del maestro Peppe Vessicchio ha lasciato il segno nel cuore del pubblico. Un omaggio sentito, quello andato in scena all’Ariston, che ha riportato alla memoria una delle figure più amate della storia della kermesse.

A rendere ancora più intensa la giornata è stato poi il racconto della figlia, Alessia Vessicchio, intervenuta nel programma televisivo La Volta Buona. Qui ha condiviso un retroscena finora sconosciuto: al padre sarebbe stata proposta la conduzione di una serata del Festival, un’opportunità importante che però avrebbe scelto di non accettare.

Una decisione spiegata con grande lucidità: secondo Alessia, il maestro aveva compreso che declinare fosse la scelta più giusta, confermando ancora una volta la sua visione e il suo equilibrio.

Il racconto si è poi fatto più personale e toccante. “È il primo Sanremo senza papà”, ha detto, sottolineando l’affetto ricevuto in questi giorni da colleghi, amici e pubblico. Parole semplici ma profonde, che hanno restituito il senso di una perdita ancora molto presente.

Particolarmente emozionante anche il momento dedicato a Caterina Balivo, visibilmente colpita dal racconto. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle parole di Alessia, che ha voluto ringraziarla per la sensibilità e la vicinanza dimostrate.

Un episodio che va oltre la cronaca televisiva e che racconta, ancora una volta, quanto il Festival di Sanremo sia anche memoria, legame e sentimento condiviso.