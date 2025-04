Sfida di fuoco al Pala Del Mauro: arriva la Reale Mutua Torino

È tutto pronto per una domenica ad alta intensità al Pala Del Mauro: questo pomeriggio, alle ore 17:00, l’Avellino Basket ospiterà la Reale Mutua Torino in uno dei match più attesi di questo finale di stagione. Un incrocio da brividi che promette spettacolo, emozioni e posta in palio altissima. Entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione in classifica in vista dei playoff, con il fattore campo che potrebbe risultare determinante.

La sfida d’andata fu un’autentica battaglia: finì 88-89 per gli irpini, grazie a una prestazione super dall’arco di Jurkatamm (6/6) e alla magia di Mussini, capace di infilare la tripla della vittoria a due secondi dalla sirena. Oggi, però, sarà tutta un’altra storia. Torino arriva in Irpinia forte di un’impressionante striscia di otto vittorie consecutive e con una fiducia ritrovata sotto la guida di coach Paolo Moretti, capace di trasformare il volto della squadra con nove successi in dieci partite.

Avellino, invece, deve rialzarsi dopo la beffa di Verona, dove il tiro allo scadere di Copeland ha lasciato l’amaro in bocca e qualche notte insonne. Ma oggi al Del Mauro si volta pagina, e i lupi biancoverdi sono pronti a dar battaglia, spinti dal calore del pubblico di casa e dall’entusiasmo per l’esordio del nuovo lungo Giovanni Lenti, chiamato a dare profondità e fisicità sotto canestro.

Attenzione ai numeri

Gli avversari non fanno sconti. Taylor e Ajayi sono i principali terminali offensivi della Reale Mutua: insieme viaggiano a 34.5 punti di media. Ajayi, inoltre, è un rebus difensivo per chiunque: terzo miglior rimbalzista della Lega con 8.7 palloni catturati a partita, è in grado di colpire anche dalla distanza. Torino è una squadra solida, con il 49% da due e un eccellente 37% dall’arco.

Le chiavi del match

Coach Crotti sa bene che per vincere servirà una prova difensiva di alto livello. Limitare Ajayi, soprattutto nei quintetti in cui gioca da “5”, sarà cruciale: il lungo torinese ha mobilità, visione e mano educata anche da fuori. In attacco, invece, Avellino dovrà gestire il ritmo con lucidità, evitando palle perse che possano alimentare il contropiede avversario. Tanta attenzione, ma anche fiducia nei propri mezzi.

Le formazioni

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Lenti, Bortolin, Nikolic, Perfigli.

Coach: Alessandro Crotti

Reale Mutua Torino: Ladurner, Ajayi, Landi, Schina, Gallo, Severini, Taylor, Osatwna, Montano, Garuzzo, Seck.

Coach: Paolo Moretti

Arbitri: Francesco Cassina (Desio), Antonio Giunta (Ragusa), Alberto Morassutti (Gradisca d’Isonzo)

La cornice del Del Mauro si preannuncia infuocata. La primavera irpina accende la passione per il grande basket: Avellino-Torino è molto più di una partita, è uno scontro tra ambizioni, orgoglio e fame di vittorie.