Lauro (AV) e Quindici (AV): due comunità in festa per i 100 anni di nonna Angiolina. A sorpresa i Carabinieri bussano alla sua porta

Nella mattinata di giovedì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Quindici, gli amministratori comunali di Lauro e i parroci delle due comunità, hanno preso parte ai festeggiamenti in occasione dei 100 anni di Nonna Angiolina, originaria del comune di Quindici ma residente in quello di Lauro.

“Nonna Angiolina” ha accolto con gioia tutti gli invitati, tra i quali naturalmente la sua famiglia e altri parenti che, ormai da diversi anni, si prendono cura dell’anziana donna e, soprattutto non le fanno mancare affetto e vicinanza.

Una vita, quella di nonna Angiolina, piena di sacrifici ma, a parte qualche fisiologico malessere dovuto alla senilità, mangia tutto e sano ed il segreto della sua longevità, ha raccontato – la sua fede e le preghiere quotidiane rivolte a Dio -.

A nonna Angiolina gli auguri più affettuosi e sinceri da parte dell’Arma dei Carabinieri per aver raggiunto il traguardo delle 100 candeline.