Serie B sconvolta: penalizzazione per il Brescia, cambia la classifica e i verdetti finali. Play out rinviato. Brescia in Serie C, Frosinone salvo

Un vero terremoto scuote le fondamenta del campionato di Serie B 2024/2025. Il Brescia è a un passo da una pesante penalizzazione di 4 punti che riscriverebbe completamente la classifica finale, determinando nuove retrocessioni e salvezze. Il motivo? Una grave irregolarità amministrativa che coinvolge direttamente il club lombardo guidato da Massimo Cellino.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la penalizzazione è legata alla copertura, ritenuta irregolare, di parte degli obblighi fiscali del mese di febbraio. Il Brescia avrebbe infatti fatto ricorso a crediti d’imposta risultati poi inesistenti. La Covisoc, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha avviato le verifiche già a fine febbraio, ma la risposta definitiva è arrivata solo il 16 maggio, a campionato praticamente concluso, generando uno scenario di caos assoluto.

Classifica stravolta: Brescia in Serie C, Frosinone salvo

Con i 4 punti di penalizzazione, il Brescia scivolerebbe in classifica fino al terzultimo posto, retrocedendo così in Serie C insieme a Cosenza e Cittadella. Un ribaltone clamoroso che premia altre tre squadre:

•Frosinone, che ottiene la salvezza diretta senza passare dai playout;

•Salernitana, che guadagna una posizione più favorevole nello spareggio salvezza;

•Sampdoria, che torna incredibilmente in corsa per la permanenza in Serie B grazie a un ripescaggio d’ufficio.

Playout rinviati, Salernitana-Sampdoria la nuova sfida?

A seguito della comunicazione ufficiale della Procura Federale, la Lega B ha deciso di sospendere le gare di playout, inizialmente previste per il 19 e 26 maggio. La sfida tra Salernitana e Frosinone, che si sarebbe dovuta disputare domani, è stata annullata in attesa della definizione del nuovo scenario.

In base alle nuove proiezioni, una volta ufficializzata la penalizzazione, il playout vedrà opposte Sampdoria e Salernitana, con gara di ritorno fissata – salvo sorprese – allo stadio Arechi di Salerno.

Un finale di stagione inedito

La Serie B si trova così a vivere un finale di stagione senza precedenti, con sentenze ribaltate fuori dal campo e un calendario tutto da riscrivere. Si attende ora la decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, le squadre coinvolte restano in attesa, sospese tra speranze e incubi.