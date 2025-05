Fiamme in piazza Dante: prende fuoco una spazzatrice dell’Asia, attimi di paura nel cuore di Napoli

Attimi di tensione nel primo pomeriggio a Napoli, dove un mezzo dell’Asia è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme in piazza Dante. L’incendio, sviluppatosi sotto l’imponente orologio del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, preoccupati per l’alta colonna di fumo nero che si è rapidamente alzata nel cielo cittadino.

Il veicolo coinvolto è una spazzatrice in servizio per conto dell’azienda di igiene urbana. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, scoppiato in pochi istanti e documentato anche da alcuni video diffusi sui social. Tra questi, quello condiviso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha segnalato l’episodio attraverso i suoi canali ufficiali.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti, ma l’accaduto ha generato momenti di panico e rallentamenti nel traffico circostante.

Resta ora da accertare l’origine dell’incendio: tra le ipotesi, un guasto meccanico o un cortocircuito. L’Asia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.