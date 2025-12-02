Senato della Repubblica: si è svolta la conferenza stampa “Presidi di libertà: il ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifugio nel percorso di fuoriuscita dalla violenza”

Martedì 2 dicembre 2025, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, si è tenuta la conferenza stampa “Presidi di libertà: il ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifugio nel percorso di fuoriuscita dalla violenza”, promossa dal Senatore Ignazio Zullo, Capogruppo di Fratelli d’Italia nella 10ª Commissione permanente, in collaborazione con La Crisalide in Rete APS. L’iniziativa ha acceso i riflettori su uno dei temi più urgenti e delicati dell’agenda politica e sociale: la protezione delle donne vittime di violenza e il rafforzamento del sistema di accoglienza e supporto attivo sui territori. Il Senatore Ignazio Zullo, ha invitato a riflettere sul bisogno del cambiamento culturale in un fenomeno sociale sempre più evidente e ha evidenziato come questa legislatura sia particolarmente attenta alle tematiche inerenti al contrasto della violenza maschile sulle donne, ricordando l’introduzione del femminicidio quale nuova fattispecie di reato nel Codice Penale, un passo importante per la società. La Presidente Roberta Bolettieri di La Crisalide in Rete APS ha ribadito la necessità di riconoscere e valorizzare il ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifugio all’interno di una rete istituzionalizzata, capace di operare con continuità e competenza. Solo attraverso una rete istituzionale stabile e integrata — capace di garantire accessibilità, protezione h24, supporto psicologico, legale e sociale — è possibile offrire alle donne una reale possibilità di fuoriuscita dalla violenza e di costruzione di un percorso di autonomia e rinascita. La conferenza ha messo in evidenza la necessità di superare interventi frammentati e saltuari, per promuovere un modello strutturato, che coinvolga attivamente forze dell’ordine, enti locali, servizi sociali, associazioni e comunità.

L’evento, moderato da Federico Scalisi, ha visto l’intervento di: Roberta Bolettieri, Presidente La Crisalide in Rete APS, Raffaella Casamassima, Consigliere Metropolitano di Bari, Maria Assunta Rutigliano, Commissario Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, Simona Petrozzi, Presidente Confcommercio Terziario Roma, Raffaele Focaroli, psicologo clinico e forense, e la testimonianza toccante di una donna vittima di violenza. L’evento ha ribadito “il ruolo centrale dei centri antiviolenza come presìdi di libertà, tutela e cambiamento culturale”, come rilanciato dalla presidente Roberta Bolettieri, evidenziando come la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere debbano essere parte integrante delle politiche pubbliche, in linea con la Convenzione di Istanbul e le normative italiane più recenti. Un messaggio chiaro e condiviso: solo un’azione coordinata, costante e strutturata può realmente cambiare le cose, garantendo dignità, protezione e futuro alle donne che scelgono di denunciare e ricominciare.

(Comunicato stampa)