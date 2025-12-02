Giornata delle persone con disabilità: l’impegno del Movimento Italiano Disabili per un mondo più accessibile e inclusivo, soprattutto nel mondo del lavoro.  

Giovanni Esposito Movimento Italiano Disabili:” Ogni anno, il 3 dicembre, si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, un momento simbolico e importante per riflettere, condividere e agire concretamente sui temi dell’inclusione sociale, inclusione lavorativa e accessibilità universale.

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, questa giornata viene spesso indicata anche come “Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità” ed ha un obiettivo chiaro: aumentare la consapevolezza collettiva e promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità in ogni ambito della vita, specie in quelli legati all’autonomia alla mobilità, al mondo del lavoro.

Per noi del Movimento Italiano Disabili però, questa giornata non è solo un appuntamento nel calendario. È il riflesso di luce di un impegno quotidiano e costante su tutto il territorio nazionale che va avanti fin dalla nostra costituzione come realtà associativa che, nel tempo, ha risposto alle problematiche di centinaia di persone con disabilità e loro famiglie in tutta Italia e in Regione Campania, le quali si sono ritrovate abbandonate dalle istituzioni ai margini della società, privati dei loro diritti.

Il 3 dicembre, come abbiamo visto, si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità il cui obiettivo è promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità in ogni ambito della società, contrastando stereotipi, discriminazioni e barriere, sia architettoniche che culturali.

In molti la chiamano anche Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità, ma il significato non cambia, così come non cambia l’urgenza del messaggio.

Il termine “internazionale”, per essere precisi, sottolinea l’adesione degli Stati membri dell’ONU, mentre “mondiale” è un’espressione più generica ma ormai entrata nell’uso comune. Ed è proprio in questa occasione che il Movimento Italiano Disabili vuole ribadire con forza che l’accessibilità, l’inclusione sociale e lavorativa non è certo un favore, ma un diritto e che ogni azione concreta conta oggi e ogni giorno dell’anno.