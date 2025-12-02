A Baiano una giornata dedicata all’educazione ambientale e al turismo ecosostenibile

Il 4 dicembre, alle ore 10.00, l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano ospiterà un importante appuntamento dedicato alla promozione del turismo ecosostenibile e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della tutela ambientale. L’iniziativa rientra nel progetto “Attività educative per un turismo ecosostenibile”, sostenuto dal Fondo finalizzato a valorizzare e supportare la domanda culturale ai sensi della L.R. 28/2018 (D.G.R. 222 del 19/04/2023).

Un momento di confronto tra istituzioni, scuola e territorio

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di:

Francesco Iovino , Presidente dell’Ente Parco Regionale del Partenio;

Enrico Montanaro, Sindaco del Comune di Baiano.

La presenza delle autorità sottolinea l’importanza della collaborazione tra enti locali, amministrazioni e realtà scolastiche per promuovere una nuova cultura ambientale, fondata sulla conoscenza e sul rispetto del patrimonio naturale del territorio.

Gli interventi

A seguire, prenderanno la parola figure di rilievo impegnate quotidianamente nella valorizzazione del Parco del Partenio e nella progettazione educativa:

Pasquale Napolitano , Dirigente scolastico dell’I.C.S. “Giovanni XXIII”, che introdurrà il ruolo della scuola nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili;

Francesca Fusco , Progettista delle Sentinelle del Parco, che illustrerà le attività dedicate alla sensibilizzazione ambientale rivolte ai più giovani;

Ferdinando Zaccaria, componente dell’O.T.S. del Parco del Partenio, che presenterà le strategie e le buone pratiche messe in campo per preservare e promuovere il patrimonio naturalistico locale.

Un progetto per avvicinare i giovani alla sostenibilità

Il progetto mira a sviluppare percorsi educativi capaci di avvicinare gli studenti ai temi dell’ecosostenibilità e a un turismo rispettoso dell’ambiente. Le immagini della locandina (pagina 1) mostrano infatti elementi simbolici come mani che proteggono una giovane pianta o scorci del bosco del Partenio, a testimonianza del legame tra educazione e natura.

Attraverso attività formative, laboratori e incontri con esperti, l’obiettivo è quello di far comprendere il valore del territorio e promuovere comportamenti virtuosi, sia nella vita quotidiana sia nell’approccio ai luoghi naturali.

Un passo avanti verso un futuro più verde

La giornata rappresenta un momento significativo all’interno di un più ampio percorso che vede enti, scuole e associazioni impegnati per costruire un modello di sviluppo sostenibile, orientato alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione culturale del territorio campano.