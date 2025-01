Scandone Avellino: Ufficiale l’ingaggio di Francesco Stentardo

L’ASD Felice Scandone Avellino ha annunciato l’arrivo di Francesco Stentardo, ala classe 2003 di 2 metri, proveniente dalla PSA Sant’Antimo. Il giovane atleta, cresciuto nella Napoli Basket Academy, si è distinto nei campionati di C Silver, Under 18 Eccellenza Nazionale e Under 19 Eccellenza, consolidando il suo percorso con una stagione positiva in Serie B Nazionale con la PSA Sant’Antimo.

Profilo dell’atleta

Nella scorsa stagione, Stentardo ha collezionato 29 presenze con una media di 2.6 punti a partita. Conosciuto per le sue doti difensive, si distingue per atletismo e versatilità, adattandosi ai ruoli di ala piccola, ala grande e guardia. Il tiro da tre punti rappresenta il suo punto di forza in fase offensiva, completando un profilo ideale per il roster biancoverde.

Le dichiarazioni del giocatore

Entusiasta della sua nuova avventura, Stentardo ha dichiarato:

“Sono molto emozionato e non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura. Sono felice di far parte di una squadra storica come la Scandone e di ritrovare Carlo Cantone, un vero mentore per me. Voglio aiutare i miei compagni a raggiungere nuove vittorie.”

Disponibile per il prossimo match

Il neo-acquisto biancoverde sarà a disposizione di coach Sanfilippo già dal prossimo incontro casalingo contro Monopoli, in programma sabato 25 gennaio.

Con questo innesto, la Scandone Avellino rafforza il proprio roster, puntando sull’entusiasmo e il talento di Stentardo per proseguire la stagione con maggiore competitività.,