AVELLINO BASKET. Lombardi e Nevola: “Pronti a migliorare guardando al futuro”

Oggi pomeriggio il presidente Giuseppe Lombardi ed il general manager dell’Avellino Basket, Antonello Nevola, hanno incontrato la stampa, per tracciare un resoconto della stagione sin qui disputata dopo la prima parte di campionato, fissando gli obiettivi della seconda metà di stagione ed il futuro in cui il club ha il desiderio di continuare a crescere di livello passo dopo passo. Il primo a prendere la parola nel corso della conferenza è stato il General Manager Nevola.

“Riavvogliamo il nastro partendo da questa estate – esordisce il direttore – con la promozione ci siamo trovati in A2, affrontando a giugno inoltrato un mercato complesso per il numero di giocatori italiani e per una neopromossa . Siamo riusciti a fare un buon lavoro attraverso il budget che ci ha messo a disposizione il club, l’operazione Mussini ci ha accreditato con gli addetti ai lavori. E’ stato un acquisto importante, che ci ha aperto altre opportunità. La squadra sta facendo bene, i risultati sono gli occhi di tutti, andando anche oltre le aspettative ed abbiamo riconquistato il pubblico, le presenze al palazzetto sono cresciute”.

Il direttore fa poi riferimento alla seconda parte di stagione in cui tutto è imprevendibile. “Nella seconda metà del torneo i risultati possono cambiare. Il nostro obiettivo è restare nelle posizioni in cui siamo, sarebbe un risultato importante per una neopromossa e ci consenterebbe di programmare meglio il futuro, nel quale cercheremo di fare ulteriori investimenti. Il nostro obiettivo è crescere, la Serie A vuole essere un punto di arrivo”.

Il giemme spiega anche le scelte di mercato dell’ultimo periodo. Mentre gli altri modificano i roster, Avellino attende il suo momento. “Il gruppo sta bene insieme, qualosa ci fosse una opportunità la coglieremo, ma servirà il giocatore con le caratteristiche tenciche giuste. Non basta il nome, ma un elemento con determinate caratteristiche”.

A sostenere le parole del giemme quelle del presidente Giuseppe Lombardi. “Condivido ogni singola parola del nostro direttore, se sarà possibile un upgrade lo faremo, ma pensiamo che il roster possa crescere e migliorare. Per quanto riguarda la crescita del club non neghiamo le ambizioni, abbiamo in futuro la voglia di salire di livello e lavoreremo per ottenere questo risultato, c’è programmazione e sappiamo che lavorando potremmo soddisfare i nostri obiettivi”.