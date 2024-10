Scandone Avellino, grande rimonta e vittoria a Termoli: 75-83 al Pala Sabetta

La Scandone Avellino espugna il Pala Sabetta di Termoli con un secondo tempo impeccabile, ribaltando lo svantaggio iniziale e imponendosi con il punteggio di 75-83. Protagonista assoluto della serata è stato Erestas Juskas, autore di 22 punti, che ha trascinato i lupi nei momenti decisivi della gara. Con questa vittoria, la squadra irpina sale a quota 8 punti in classifica, dopo cinque partite disputate.

Primo tempo complicato, poi la rimonta

L’inizio della partita è stato difficile per Avellino, priva di D’Offizi a causa di un’infiammazione all’adduttore. Il primo quarto ha visto la Scandone in grande difficoltà, con percentuali di tiro basse e un gioco poco fluido. Termoli ne ha approfittato per portarsi sul 14-3, con Raupys e Cherubini sugli scudi. Al termine del primo periodo, il punteggio era di 16-9 per i padroni di casa.

La situazione sembrava precipitare nel secondo quarto, quando Termoli ha raggiunto il +14. Tuttavia, un parziale di 13-0, guidato da Zanini, Trapani e Juskas, ha riportato in partita i lupi, che sono andati all’intervallo sotto di soli cinque punti (31-26).

La svolta nel secondo tempo

Al rientro in campo, la Scandone ha cambiato marcia, migliorando sia in difesa che al tiro. Le triple di Juskas e Trapani hanno riportato in equilibrio il punteggio, e una giocata di Pichi ha regalato il primo vantaggio agli ospiti. Termoli ha cercato di reagire con Matera e Raupys, ma la precisione di Avellino dalla lunga distanza ha fatto la differenza, consentendo di chiudere il terzo quarto sul 54-59.

Nell’ultimo periodo, la Scandone ha mantenuto il controllo della gara, allungando fino al +13 grazie alle triple di Stefanini, Juskas e Paglia. Termoli ha tentato di rientrare con Obinna, ma ormai il divario era troppo ampio per essere colmato.

Le dichiarazioni di coach Sanfilippo

Al termine della gara, coach Sanfilippo ha elogiato la prova di carattere della sua squadra: “Siamo stati bravi a restare compatti nei momenti di difficoltà, soprattutto quando eravamo sotto di 16 punti. Nel secondo tempo abbiamo giocato un buon basket, crescendo possesso dopo possesso. Questa vittoria è importante per la nostra classifica.”

Prossimo appuntamento

La Scandone tornerà in campo sabato 26 ottobre, al Del Mauro, contro i Lions Bisceglie, cercando di proseguire la striscia positiva.

Parziali: 16-9, 15-17, 23-33, 21-24

Tabellini: