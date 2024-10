Nola torna a vincere in casa: battuto il Portici 2-0 allo Sporting

La partita

L’inizio del match vede un Portici arrembante, che mette sotto pressione il Nola. Al 18′ Varsi si rende pericoloso incuneandosi nell’area avversaria e cadendo, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Al 22′ il Portici ha una grande occasione con Aracri, che non riesce però a centrare la porta di testa.

Il Nola passa in vantaggio al 38′: Varsi supera un avversario e crossa al centro, ma Navas devia la palla nella propria porta, regalando l’1-0 ai padroni di casa. La squadra di mister Farina chiude la prima frazione in vantaggio e continua a spingere nel secondo tempo.

Il raddoppio arriva al 47′: Vitolo crossa al centro e Cassandro, con un tap-in, sigla il 2-0. Il gol spegne le speranze del Portici, che non riesce a creare pericoli concreti fino al termine della gara. Al minuto 80 il Nola sfiora il tris con Filosa, che spreca una buona occasione. Poco dopo, il Portici resta in dieci per l’espulsione di Velotti, che reagisce a un fallo.

Le dichiarazioni post-gara

Mister Francesco Farina ha commentato la partita riconoscendo le difficoltà iniziali: “È stata una gara difficile nella prima mezz’ora. Sapevamo che loro avrebbero cercato di metterci sotto pressione, ma siamo stati bravi a reagire e a mantenere la squadra compatta. Dobbiamo continuare su questa strada e recuperare tutti gli effettivi per essere ancora più competitivi.”

Anche Stefano Cozzolino ha espresso soddisfazione per il risultato: “Vincere davanti ai nostri tifosi è sempre un’emozione straordinaria. Abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta e combattiva, capace di dare tutto per questa maglia. La strada è quella giusta.”

Tabellino

Reti: Autogol di Navas (38′), Cassandro (47′)

Nola 1925: Pellino, Cacciatore, Cassandro, Vitolo, Costanzo (46′ Liccardi), Cozzolino (94′ Papa), Melillo (86′ Pagano), Dell'Orfanello, Varsi (93′ Indiano), Pozzebon (73′ Pepe), Filosa. Allenatore: Francesco Farina

Portici: Landi, Velotti, Carrotta, Aracri (81′ Petrosino), Zullo (69′ Diaby), Castagna (89′ Marotta), Corbisiero (61′ Tagliamonte), Alfano, Schettino (59′ Cefariello), Navas, Lepre. Allenatore: Gaetano Parrella

Arbitro: Cifra di Latina

Note: Espulso Velotti (Portici); ammoniti Vitolo (Nola), Zullo, Schettino, Diaby (Portici).