SAVIANO. Plastic Free incontra gli studenti presso Palazzo Allocca.

L’Articolo 9 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Questa conquista dunque è il frutto di un lavoro che viene da lontano.

L’associazioni onlus come quella di Plastic Free, che ha da tempo messo in atto questo principio, afferma con forza valore primario la tutela della casa in cui viviamo e sostiene il diritto ad un ambiente salubre, la difesa del pianeta come premessa alla piena realizzazione della persona e riconosce che sono necessari limiti alla propria azione, pena la catastrofe.

Plastic free fa sensibilizzazione per prevenire: raccolte, passeggiate ecologiche, incontra anche gli studenti/ragazzi in modo da lavorare sulla consapevolezza del problema.

Plastic Free promuove, nell’interesse di tutti, protocolli d’intesa con le amministrazione locali.

Per questo a maggio del 2021, l’associazione ha stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di Saviano e, grazie alla volontà del Sindaco Simonelli e dell’Assessore all’Ambiente Peppe Allocca, il paese di Saviano è un paese Plastic Free.

Tra le azioni patrocinate e sostenute dal Comune, dall’ Assessorato all’Ambiente e dalla Consulta Ambientale Comunale, il giorno 20 febbraio alle ore 11.30 presso il Palazzo Allocca ci sarà l’evento “Il tuo Pianeta ha bisogno di Te: Voi siete il futuro”. Sarà promossa una LETTURA AD ALTA VOCE per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente per i ragazzi/studenti dai 3 agli 11 anni e interverrà per l’occasione la dott.ssa Maria Carmela Polisi della Libreria “Mio Nonno è Michelangelo”.

Nunziata Napolitano

