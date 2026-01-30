SANT’Oggi. Venerdì 30 gennaio la chiesa celebra santa Giacinta Marescotti e santa Martina di Roma

Oggi 30 gennaio la chiesa celebra santa Giacinta Marescotti (al secolo Clarice Marescotti), nacque nel castello di Vignanello (Viterbo) il 16 marzo 1585, dal conte Marcantonio e da Ottavia Orsini, studiò, assieme alle sue due sorelle Ginevra e Ortensia, nel Convento di San Bernardino a Viterbo. Al termine degli studi Ginevra rimase in convento e prese il nome di suor Immacolata, dove morì in fama di santità, mentre Clarice e Ortensia furono introdotte nelle migliori case. Clarice era molto attratta dal giovane Paolo Capizucchi marchese di Poggio Catino, ma egli chiese la mano della sorella minore Ortensia. Clarice ne rimase sconvolta e dopo qualche settimana decise di raggiungere la sorella suor Immacolata a San Bernardino. Il 9 gennaio 1604 fece la vestizione, prendendo il nome di suor Giacinta. Fu una conversione soltanto esteriore: in convento suor Giacinta tenne atteggiamenti contrari alla disciplina della devozione. Anziché vivere in una cella, si fece arredare un intero appartamento nello stile delle sue stanze a Vignanello, ed era servita da due giovani novizie. Condusse vita mondana e licenziosa fino al 1615, quando, in seguito ad una malattia, entrò in una crisi spirituale: si ritrovò sola e gridò forte: «O Dio ti supplico, dai un senso alla mia vita, dammi la speranza, dammi la salvezza!». Era profondamente sincera e Dio la ascoltò. Si convertì e si diede ad esercizi di penitenza e di perfezione cristiana. Dedicò il resto della sua vita ad aiutare il prossimo. Dall’interno della clausura, muoveva le fila di una fitta rete di aiuti ai poveri di Viterbo, e aiutata da Francesco Pacini, un convertito di Giacinta, fece nascere una confraternita laicale dal nome della chiesa dove si riuniva, di ed era dedita alla cura degli infermi e di soccorsi ai poveri, di Santa Maria delle Rose o detta dei Sacconi. Dopo lunga malattia, Giacinta morì il 30 gennaio 1640.