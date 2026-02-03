SANT’Oggi. Martedì 3 febbraio la chiesa ricorda san Biagio di Sebaste, santi Simeone e Anna, sant’Oscar.

3 febbraio: santi Simeone e Anna, era un ebreo, “uomo giusto e timorato di Dio”, che compare nel Vangelo secondo Luca (2, 22-35). Il Vangelo ci racconta che quando Gesù fu presentato al Tempio, i suoi genitori Giuseppe e Maria incontrarono Simeone e Anna. Simeone era un anziano a cui lo Spirito Santo aveva preannunziato che avrebbe visto il Messia. Simeone prese tra le braccia Gesù bambino e rese gloria a Dio con la preghiera tramandatasi come Nunc dimittis: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele» (Lc 2, 29-32). Egli inoltre profetizzò a Maria la sua partecipazione alle vicende dolorose della vita del figlio Gesù. I santi sono spesso ricordati nell’anniversario della morte (dies natalis), e per questo la festa di Simeone è il 3 febbraio, giorno successivo al suo incontro con Gesù, giorno in cui secondo la tradizione sarebbe morto. La profetessa Anna è una figura biblica che compare solo nel Vangelo secondo Luca (2, 36-38). Di lei non si sa molto, se non quello che ci viene detto nei tre versetti suddetti. È descritta sposata per sette, poi, anziana vedova di 84 anni, figlia di un certo Fanuele della tribù di Aser, la quale, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio continuamente attraverso digiuni e preghiere. Simeone e Anna rappresentano l’attesa di tutto Israele, comprendono che quel bambino è il Messia atteso perché i loro occhi sono puri, la loro fede è semplice e perché, vivendo nella preghiera e nell’adesione alla volontà del Padre, hanno conquistato la capacità di riconoscere la ricchezza dei tempi nuovi.