SANT’Oggi. Martedì 2 dicembre la chiesa celebra sant’Abacùc profeta, san Silverio, san Cromazio di Aquilea e santa Bibiana

2 dicembre: santa Bibiana (o Viviana), nacque a Roma nel 347. Vissuta probabilmente al tempo di Giuliano l’Apostata, vide da questo imperatore perseguitati a morte i suoi genitori: il padre Flaviano, Prefetto di Roma (carica corrispondente a quella odierna di sindaco), cristiano fervente, venne destituito ed al suo posto venne nominato il pagano Aproniano. A Flaviano non dispiacque ritirarsi ad una serena vita privata e si dedicò con solerte premura all’assistenza dei bisognosi e perseguitati, provvedendo alla sepoltura dei martiri. Questo apostolato, di cristiana carità, giunse all’orecchio di Aproniano, che fece chiamare Flaviano e, dall’aperta professione di fede del nobile cavaliere, trasse motivo di condanna. Inviatolo in esilio alle Acque Taurine, nei pressi dell’odierna Montefiascone, gli fece imprimere sulla fronte il marchio di schiavo ed i carnefici lo fecero con tanta violenza da provocarne la morte, avvenuta nella serenità, dopo tre giorni di agonia, il 22dicembre 361; la madre Dafrosa fu chiusa in carcere e dopo un ennesimo rifiuto a sacrificare agli dei, venne decapitata il 6 gennaio del 362. Non passò molto tempo che la stessa fine toccò anche alla sorella Demetria, che condannata al carcere duro, morì di stenti e sopraffatta dall’ansia. Bibiana, risparmiata per la giovane età, sopravvisse, ma non volendo rinnegare la sua fede, fu affidata al governatore Aproniano che decise di sopprimerla per impadronirsi del consistente patrimonio della famiglia, spettante secondo la legge a chi riceveva danno da uno che esercitasse magia o male arti. Aproniano infatti era ancor più invelenito nella persecuzione per il fatto che aveva perduto un occhio ed era convinto che ciò fosse dovuto ai malefici dei cristiani. Riservò quindi a Bibiana, un trattamento particolarmente crudele. Viste vane tutte le minacce per farla rinnegare la sua fede, la consegnò a una disonesta mezzana, di nome Rufina esperta di intrighi amorosi, perché l’avviasse sulla strada del vizio, ma la fanciulla uscì indenne da ogni tentazione e da ogni luogo di perdizione dove la condusse la sua aguzzina. Aproniano tornò allora alle minacce e alle torture, ma sempre inutilmente. Allora dette ordine che fosse flagellata, con le terribili corde piombate romane, fino alla morte. Legata a una colonna, Bibiana subì le percosse per ben quattro giorni, in capo ai quali morì. Il suo corpo, ormai sfigurato, per maggiore infamia non venne sepolto, ma gettato in una discarica dove andavano a cibarsi cani e animali randagi. Ma fu proprio un cane che segnalò a un pio prete, di nome Giovanni, la presenza delle spoglie della martire. Queste vennero raccolte e collocate presso la tomba della madre e della sorella nel palazzo del padre, allora affidato ad Olimpia, una matrona romana, parente di Flaviano. Morì il 2 dicembre 362, a 15 anni; patrona di Siviglia e invocata contro i mal di testa e l’epilessia.