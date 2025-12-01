Mercogliano, torna Natale al pRolo nord con tante novità e sorprese.

Una veste scenografica nuova e tanti laboratori creativi all’ interno: sono questi i due nuovi ingredienti della quarta edizione di Natale al pRolo nord, evento di intrattenimento per bambini organizzato dalla Pro Loco Mercogliano con il patrocinio del Comune di Mercogliano e dell’Ente Parco Regionale del Partenio.

Dal 6 al 21 dicembre a Mercogliano, presso la sede della Pro Loco, sarà allestito un piccolo villaggio di Natale per ospitare laboratori creativi gratuiti a tema (all’interno), i personaggi della favola di Pinocchio, artisti di strada e una nuova e accogliente casetta per l’arrivo del protagonista più atteso: Babbo Natale.

Nel primo week-end farà tappa al pRolo nord un simpatico Pinocchio per coinvolgere i bambini in una divertente caccia agli indizi alla scoperta delle parole chiave e dei personaggi più iconici e, insieme alla fatina e mangiafuoco far rivivere il profondo significato della favola del burattino che divenne bambino.

Dal 13 dicembre arriverà in una location tutta nuova Babbo Natale, tante sorprese per tutti i bimbi che potranno consegnare la loro letterina e creare decorazioni e doni di Natale nella bottega degli elfi.

L’iniziativa – giunta alla sua quarta edizione e quest’anno a sostegno della campagna “Ri-EDU-chi-AMO al NOI per un futuro migliore” promossa da Unicef Avellino – punta a coinvolgere i grandi e i piccoli della famiglia in un clima di festa e partecipazione, valorizzando il territorio e offrendo qualche ora di aggregazione, immersi nella magia che sa regalare il Natale semplice, quello fatto di piccoli gesti, aperto a tutti e vissuto insieme agli altri.