SANT’Oggi. Lunedì 24 novembre la chiesa celebra san Crisogono di Aquileia, santa Flora, e …

24 novembre: , nacque a Cordova, in una Spagna allora islamica, da padre musulmano e madre cristiana. La presenza del padre frenò inizialmente la fede cristiana di Flora, in quanto desiderio e poi imposizione del padre, era la fede mussulmana per i suoi figli. Una volta morto il padre fu educata al cristianesimo insieme alla sorella Baldegoto. Ma la formazione cristiana fu presto osteggiata da parte del fratello di Flora, il quale era saldo agli insegnamenti del padre defunto, e la sua fede mussulmana non accettò la conversione delle sorelle. Flora vista la chiusura del fratello nei suoi confronti e della sorella una volta appresa la loro conversione, un giorno decide di scappare da casa e trovare rifugio in strutture della chiesa. Ma il tremendo fratello, pur di farla rientrare verso la casa natale, imprigionò dei religiosi e dei chierici, con lo scopo di ricattare la sorella. Flora decide di rientrare, senza pensare che quello stesso giorno sarebbe stata picchiata con molta violenza dallo stesso fratello, come insegnamento e monito a non ripetere mai più un gesto del genere. Ma non durerà molto in casa. Infatti si riallontanò nuovamente per diversi anni, professando per la Spagna la parola di Dio. Ma rientrò, nonostante il martirio che l’aspettava al suo ritorno. Infatti lo stesso giorno che ritornò a casa, fu imprigionata e conobbe sant’Eulogio. Infatti questi, conosciuta Flora, diede notizia del martirio della coraggiosa Flora. Questo gli costò la vita, in quanto il governo mussulmano che al tempo regnava, lo condannò per aver professato la fede cattolica e fu condannato alla decapitazione. Lo stesso Eulogio sarà dichiarato martire, e verrà ricordato come santo. Flora fu condannata a morte subito dopo la decapitazione di Eulogio. Il suo copro dopo la morte, fu gettato e abbandonato nei campi per darlo in pasto alle bestie. Contrariamente a quanto pensato invece dai suoi uccisori, nessun animale si avvicinò al corpo di Flora. Visto che nessun animale si cibò del corpo della santa, si decise di gettare Flora nel fiume Guadalquivir.

24 novembre: sant’Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti, nacque nel 1795 circa nella provincia di Bac-Ninch (Vietnam), da genitori così poveri che se ne disfecero volentieri vendendolo ad un catechista cattolico. Questi lo condusse alla missione di Vinh-Tri, dove fu battezzato, istruito e dopo otto anni promosso catechista. Trascorsi altri dieci anni con buona riuscita nella sua attività, intraprese gli studi teologici, e il 15 marzo 1823 fu ordinato sacerdote. Fu nominato parroco in varie zone, si trovava da ultimo in quella di Ké-Dam, quando, distruttagli la casa dai pagani, fu obbligato a ritirarsi a Ké-Sui, donde si recava presso le varie cristianità per amministrare i sacramenti. Là fu arrestato la prima volta e condotto alla prefettura di Ly-Nham, ma fu riscattato dalla generosità dei cristiani che offrirono al mandarino tre verghe di argento. Allora, per poter continuare i suoi ministeri, cambiò il nome di Dung in quello di Lac, passò in un’altra prefettura e diede libero sfogo al suo zelo, spingendosi audacemente nelle pericolose provincie di Hanoi e di Nam-Dinh. Arrestato ancora una volta il 10 novembre 1839 dal sindaco di Ké-Song, fu rilasciato dietro il pagamento di 200 pezze d’argento raccolte fra i cristiani, ma mentre attraversava il fiume in barca per allontanarsi, ebbe delle difficoltà per cui fu aiutato a scendere a terra sull’altra sponda; chi l’aiutò era il segretario del prefetto che riconosciutolo esclamò: «Ho preso un maestro di religione!». Condotto nella prigione di Hanoi, il 16 novembre 1839, fu sottoposto a stancanti interrogatori e invitato più volte ad apostatare e calpestare la croce, ma essendo restato fermo nella sua fede venne condannato alla decapitazione, sentenza eseguita il 21 dicembre 1839.