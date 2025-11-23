CALCIO. Il Nola ribalta il Barletta: espugnato il “Puttilli”

Il Nola centra il sesto risultato utile consecutivo. Al “Puttilli” in casa del Barletta i bianconeri regalano ai propri tifosi una vittoria al cardiopalma dopo la delusione del pari allo scadere con la Sarnese nella giornata precedente. Senza gli acciaccati D’Amore, Izzillo, Dell’Orfanello e lo squalificato Estrella, mister Giampà lancia nella mischia Galizia e Ambrosio . Il Barletta, forte del fattore “Puttilli”, comincia forte e va vicino alla rete al 4′ con una girata di testa di Da Silva parata in corner da Montalti e al 15′ con un bel tiro dalla distanza di Giambuzzi parato ancora in angolo da Montalti. Nel forcing iniziale Giambuzzi è pericoloso per la seconda volta, questa volta di piatto in area, ma ancora una volta è bravo Montalti a dire di no. Al 21′ il Nola va vicino al gol con Guarracino ma la sua conclusione ravvicinata non trova la porta. Due minuti più tardi i bianconeri sono nuovamente pericolosi con Galizia da corner ma il suo colpo di testa va di poco a lato. Al 26′ pericoloso Laringe in area ma anche in questo caso nulla da fare. Al 27′ gol dei pugliesi: palla persa dalla difesa nolana, Da Silva recupera, si incunea e trafigge Montalti. Al 37′ Fangwa si trova in area piccola e tira ma la sua conclusione è debole. Al 40′ ancora il francese pericoloso per il Nola: palla in area piccola, Fangwa anticipa tutti e tenta il pallonetto ma la sfera non supera il portiere. Nella prima frazione di gioco non c’è spazio per altre emozioni. Il Barletta vuole chiudere la gara, il Nola resiste e resta in gara. I pugliesi spingono ma le conclusioni sono spesso più insidiose che precise, per cui i locali non creano nette ccasioni da gol se non per un’azione pericolosa in cui la palla crossata dalla destra scheggia la traversa. Il Nola però resta sempre in partita e trova il pari al minuto 82: mischione in area, cade Fangwa in un contrasto in marcatura, per il direttore di gara è penalty per il Nola e Berardocco è implacabile. 1-1 e Nola che rialza i giri del motore. Il vantaggio definitivo arriva al minuto 88 ancora con Berardocco su rigore: lancio illuminante di Ahmetaj per Fangwa che anticipa il portiere e viene atterrato, dal dischetto il capitano nolano è glaciale e regala il gol dell’1-2 ai suoi.

Dopo 7 minuti di recupero finisce una gara infuocata. A festeggiare è il Nola. “La scorsa settimana avevo detto che avevo finito gli aggettivi per i miei ragazzi, è una goduria allenarli – ha dichiarato mister Domenico Giampà – abbiamo vinto una gara particolare, è la prima volta che sbagliamo tanto dal punto di vista tecnico.

Abbiamo avuto però il merito di giocare da squadra e l’abbiamo ribaltata. Il presidente mi ha chiesto un campionato di divertimento, per la tranquillità. Ora siamo lì e credo che ci stiamo divertendo”.

IL TABELLINO

Reti: Da Silva 27′ (B), Berardocco 82′-88′ (N).

Barletta: Fernandes, Laringe (93′ Sasanelli), Cancelli (84′ La Monica), Lattanzio (77′ Fantacci), Bonnin, Da Silva, Dicuonzo (84′ Di Cillo), Giambuzzi, Piarulli, Coccia (31′ Cerutti), Di Jeva. A disposizione: Figliola, Misefari, Iovieno, Dibenedetto. Allenatore: Massimo Pizzulli.

FC Nola 1925: Montalti, Cipolla, Galizia (51′ Ahmetaj), Capone, Setola (78′ Romano), Nunziante, Marcelli, Berardocco, Fangwa (90′ Cacciatore), Guarracino (65′ Peluso), Ambrosio (59′ Ambrosio). A disposizione: Olszewski, Barretta, Papa. Allenatore: Domenico

Giampà.

Arbitro: Cafaro di Alba – Bra (assistenti Noushehvar di Padova e Monaco di Chieti).

Note: ammoniti Giambuzzi e Di Jeva per il Barletta, Capone e Berardocco per il Nola.