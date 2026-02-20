Sant’Angelo dei Lombardi, dal Consiglio comunale “no” all’agrivoltarico in zona Goleto

Il Consiglio comunale di Sant’Angelo dei Lombardi ha votato all’unanimità contro il progetto di “agrivoltaico” che è stato proposto nuovamente da Global Service Srl in contrada San Guglielmo e non lontano dall’Abbazia del Goleto. L’opera, su cui Sant’Angelo dei Lombardi si era già espressa negativamente nei mesi scorsi, produrrebbe energia elettrica da fonte solare ma, per il Consiglio comunale, con un impatto negativo su natura, paesaggio e arte, considerate anche le opere connesse all’impianto principale. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta, ha discusso anche un’altra istanza che mirava a collegare impianti elettrici in zona non lontana, per la quale si chiederà l’interramento dei cavi.

“L’Abbazia del Goleto – dichiara la sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole – resta un luogo importantissimo per tutta l’Alta Irpinia per storia, arte, religione e prospettive di sviluppo culturale e di turismo religioso. Allo stesso tempo, con la nostra contrarietà all’opera di agrivoltaico, si difende anche il settore agricolo della zona. Gli attuali strumenti normativi e urbanistici non consentono interventi di questo tipo e ringrazio il Consiglio comunale tutto per la posizione unanime”.