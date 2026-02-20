Quadrelle, l’ora della continuità: Guerriero accelera, la civica è già in assetto da battaglia

Oltre i due terzi della lista sarebbero già stati definiti, il programma elettorale risulterebbe in fase avanzata di stesura e, secondo quanto trapela dagli ambienti vicini al gruppo, i riscontri sul territorio sarebbero in costante crescita.

Per Nicola Guerriero, nella corsa alla carica di sindaco di Quadrelle, l’avvio appare solido e strutturato. A poche settimane dall’investitura ufficiale alla guida di “Quadrelle Civica”, il quadro organizzativo sembrerebbe già delineato nei suoi assetti principali.

Fonti interne parlano di un gruppo compatto, impegnato in riunioni continue per mantenere un filo diretto con l’elettorato e calibrare ogni scelta in vista della presentazione ufficiale. L’unica variabile, al momento, sarebbe rappresentata dall’elevato numero di disponibilità raccolte per completare l’organico: almeno sette i nominativi ancora in stand-by.

Continuità amministrativa e staffetta politica

Con Guerriero candidato alla fascia tricolore, in lista dovrebbe figurare anche il sindaco uscente, Simone Rozza, già eletto nel 2018 e nel 2020. Una presenza che, secondo osservatori locali, consoliderebbe l’idea di una staffetta nel segno della continuità amministrativa.

Negli ultimi otto anni la civica ha rappresentato un punto di riferimento per il più piccolo comune del Mandamento baianese, imprimendo – a detta dei sostenitori – una svolta programmatica e gestionale. Il passaggio di testimone tra Rozza e Guerriero assumerebbe quindi un valore strategico anche in chiave sovracomunale, per mantenere il percorso politico-amministrativo avviato.

Tra conferme e nuovi ingressi

Lo zoccolo duro della componente storica resterebbe il perno dell’assetto. All’appello, secondo indiscrezioni, non dovrebbe mancare un rappresentante della famiglia Picariello.

Sarebbe destinato a proseguire il sodalizio con la civica anche Fortunato Conte, figura di lungo corso della politica locale. Confermati inoltre Ciccarelli Francesco e Bianco Francesco, pronti a continuare l’esperienza avviata cinque anni fa.

Per quanto riguarda le quote rosa, oltre alla riproposizione di Gaetana Sgambati, emergerebbe il nome di Angela Acierno. Tra le possibili new entry, circola anche quello di Giuseppe Ferrara.

Massimo riserbo, invece, sui restanti nominativi. Guerriero, forte di un’esperienza amministrativa ultratrentennale, avrebbe scelto una linea prudente per evitare di offrire punti di riferimento agli eventuali competitor.

Le priorità programmatiche

Sul fronte programmatico, il lavoro sarebbe ormai in fase conclusiva. Le priorità individuate riguarderebbero la gestione della quotidianità amministrativa, l’efficientamento della macchina comunale e il miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Per quanto concerne le opere pubbliche, l’indirizzo ricalcherebbe quello dell’attuale amministrazione: priorità alla ricerca di finanziamenti per il restyling dell’ex sede della Comunità Montana e per la riqualificazione dello stadio “Fusaro”.

Spazio anche alla valorizzazione del territorio montano, al rafforzamento delle politiche sociali e alla gestione associata dei servizi con gli altri comuni del Mandamento.

Il programma completo potrebbe essere presentato entro Pasqua. Nel frattempo, l’impressione che si registra negli ambienti politici locali è quella di una macchina organizzativa già pienamente operativa, pronta a misurarsi con la fase decisiva della competizione elettorale.