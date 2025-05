Sant’Anastasia: “Un Gesto per la Vita” – Corso di Primo Intervento il 7 maggio

Mercoledì 7 maggio, alle 16:30, l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Anastasia ospiterà l’iniziativa “Un Gesto per la Vita”, un corso gratuito di primo intervento aperto a tutti i cittadini.

Il corso, promosso dal Lions Club Monte Somma, dal Lions Club Acerra Valle di Suesdola e dall’Assessorato alla Gentilezza del Comune di Sant’Anastasia, ha l’obiettivo di insegnare le manovre fondamentali di primo soccorso, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per intervenire prontamente in caso di emergenza.

L’iniziativa è gratuita e non richiede alcuna esperienza pregressa per partecipare. È un’occasione importante per acquisire competenze utili a gestire situazioni di emergenza e contribuire al benessere della comunità.

Il Sindaco e gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare, sfruttando questa opportunità di formazione che può fare la differenza in momenti cruciali.

Un gesto che può salvare una vita: non mancare!