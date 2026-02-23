Sant’Anastasia, IC “F.Assisi – N. D’Amore” la scuole apre le porte alla lirica con Aniello Sepe e Katia Ricciarelli

“La scuola apre le porte al canto lirico”. E’ questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’ Istituto comprensivo “F. Assisi – N.D’Amore” in programma per mercoledì 25 febbraio alle ore 17.00.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica, la professoressa, Angela De Falco, per avvicinare i più giovani ad una delle forme d’arte che meglio rappresentano l’Italia nel mondo. In primo luogo ci sarà un momento di approfondimento culturale al termine del quale seguirà l’esibizione del tenore Aniello Sepeche a sua volta si è prodigato per l’intervento a scuola della celebre artista e soprano, Katia Ricciarelli.

“Sarà uno spettacolo – afferma Aniello Serra – che non mancherà di lasciare il segno ed una viva emozione nel cuore di tutti, grazie alla straordinaria voce di Katia Ricciarelli. E’ importante che i ragazzi si avvicinino alla lirica per apprezzarne la storia e la profondità culturale”