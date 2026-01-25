Sant’Anastasia, controlli congiunti sul territorio: rafforzata la presenza delle forze dell’ordine

Controlli coordinati e pattugliamenti congiunti hanno interessato nella giornata di ieri l’intero territorio comunale di Sant’Anastasia, grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale, la Stazione dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Un’azione sinergica finalizzata a garantire maggiore sicurezza, prevenzione e rispetto delle regole, con una presenza capillare nei punti più sensibili della città.

L’attività rientra in una più ampia strategia di presidio del territorio, volta a rafforzare il controllo e a rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela della collettività. Le forze dell’ordine hanno operato in maniera coordinata, assicurando verifiche mirate e un monitoraggio costante.

Il sindaco Carmine Esposito ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso: «A tutti va il mio più sincero ringraziamento. La loro presenza attenta e capillare rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza che contribuisce concretamente a tutelare i cittadini e a garantire il rispetto delle regole».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al comandante della Polizia Locale, dottoressa Chiara Esposito, per il ruolo svolto nella promozione e nel coordinamento di questo tipo di interventi sul territorio comunale.

L’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di proseguire su questa linea, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sul benessere della comunità.