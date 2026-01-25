Maltempo sull’Irpinia: pioggia battente e calo delle temperature, a Montevergine torna l’inverno con neve in quota

All’Osservatorio di Montevergine, la giornata di oggi, domenica 25 gennaio 2026, si è aperta all’insegna del maltempo, confermando un quadro meteorologico pienamente invernale su tutta l’area montana dell’Irpinia. Fin dalla mezzanotte la pioggia ha interessato in modo continuo il comprensorio, risultando a tratti intensa: 31,4 millimetri di precipitazioni sono stati registrati nelle prime ore della giornata, un dato che testimonia il passaggio di una perturbazione ben organizzata.

Alle 9:16 del mattino, il Santuario di Montevergine appariva avvolto da nubi basse, pioggia battente e visibilità fortemente ridotta. La temperatura era di 2,8°C, con valori in ulteriore diminuzione nel corso delle ore successive, a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota. Uno scenario tipicamente invernale, reso ancora più severo dalle condizioni atmosferiche persistenti.

Nel corso della notte e della prima parte della mattinata, il cielo si è mantenuto coperto, con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco. Con il proseguire della giornata, il tempo è destinato a rimanere instabile, con una fase di spiccata variabilità: sono attese brevi pause asciutte alternate a rovesci sparsi, più probabili nelle ore serali.

I fenomeni, in particolare sulle aree montane, assumeranno carattere nevoso a partire dai 1000–1200 metri di quota, con episodi che potranno risultare localmente intensi e, a tratti, accompagnati da grandine. Le temperature continueranno a calare, rafforzando il clima invernale soprattutto alle quote più elevate. I venti soffieranno deboli o moderati, con locali rinforzi, prevalentemente dai quadranti meridionali e occidentali.

Una domenica, dunque, segnata da pioggia, freddo e instabilità, che richiede attenzione soprattutto nelle zone montane e lungo le arterie più esposte, dove le condizioni meteo potrebbero determinare disagi alla circolazione e rapide variazioni del quadro atmosferico nel corso della giornata.