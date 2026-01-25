CASAMARCIANO. San Biagio, fede e tradizione: triduo e celebrazioni solenni nella parrocchia Maria SS. della Misericordia

La comunità parrocchiale di Maria SS. della Misericordia e San Biagio si prepara a vivere i giorni dedicati alla Festa di San Biagio, appuntamento religioso molto sentito e radicato nella tradizione locale. Un momento di profonda devozione che unisce preghiera, riti antichi e partecipazione collettiva.

Il programma prenderà il via con il triduo di preparazione, in programma il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio, con la celebrazione della Santa Messa alle ore 18.00, occasione di raccoglimento e riflessione in vista del giorno solenne dedicato al Santo.

Il cuore delle celebrazioni sarà martedì 3 febbraio 2026, giornata interamente dedicata a San Biagio. Durante la mattinata e il pomeriggio saranno celebrate più Sante Messe alle ore 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 e 17.00, per consentire a tutti i fedeli di partecipare.

Alle ore 18.30 è prevista la Santa Messa solenne, presieduta da S.E. Mons. Francesco Marino, Vescovo, momento culminante della festa religiosa.

Al termine di ogni celebrazione eucaristica seguirà la benedizione con la reliquia di San Biagio, insieme alla tradizionale distribuzione del pane e delle candele benedette, segni di protezione e affidamento al Santo, particolarmente invocato contro i mali della gola.

La Festa di San Biagio rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per rinnovare la fede, riscoprire le tradizioni e rafforzare il senso di comunità, mantenendo vivo un patrimonio spirituale che si tramanda di generazione in generazione.