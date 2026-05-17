Consiglio e Assemblea Provinciale dei Maestri del Lavoro di Avellino incontrano i neo insigniti.

Il 16 maggio 2026 si è riunito il Consiglio e l’Assemblea dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino presso la sala convegni del Centro Socio-Culturale Intercomunale di via XXIII Novembre – S. Mango sul Calore (AV).

La convocazione ha avuto l’obiettivo di ricevere gli otto nuovi insigniti della Stella al Merito del Lavoro residenti in Provincia di Avellino (Marcello Buccato, Michele Ciccone, Giuseppe Del Regno, Claudio Fedele, Carlo Martino, Mirella Roca, Pasquale Sarno e Giuseppe Veneroso) e di presentare loro le attività sociali della Federazione Nazionale.

Il Console Emerito Teodoro Uva ha aperto i lavori illustrando la storia e i valori fondamentali dell’onorificenza assegnata dal Presidente della Repubblica, la celebrazione al Quirinale dei 100 anni nel 2023, l’assetto organizzativo della Federazione e i nuovi organigrammi ai vari livelli (provinciale, regionale e nazionale) e, infine, l’andamento degli iscritti al Consolato di Avellino che oggi annovera n. 112 associati, in costante crescita dal 2013.

Ha fatto seguito la presentazione dei neo insigniti, cui è stata consegnato il distintivo di commemorazione del centenario, i quali hanno espresso il loro vivo compiacimento per il riconoscimento ottenuto dopo oltre 25 anni di lavoro in cui si sono distinti per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Il Console Provinciale Nicola Spano è, quindi, intervenuto per presentare le attività sociali e di volontariato che vedono impegnati i Maestri del Lavoro in Provincia di Avellino, con un focus specifico sulla Testimonianza Formativa nella Scuola, eseguita a titolo completamente gratuito e di cui ha tracciato il preconsuntivo.

Nel corrente anno scolastico sono stati programmati n. 67 incontri con oltre 3.300 studenti di istituti di ogni ordine e grado su molti tra i temi in catalogo: Orientamento in uscita, Competenze trasversali, Cultura della sicurezza, Etica e Lavoro, Le rivoluzioni industriali, Lean production, Impresa sostenibile, Energia e ambiente, Salvaguardia ambiente, Dipendenze, Disturbi Alimentazione e Nutrizione (o DCA), Educazione Finanziaria, Intelligenza Artificiale, Rischio sismico, Le vie dell’acqua.

Ottimo il livello medio di gradimento da parte degli studenti che hanno effettuato il questionario di valutazione (63% dei partecipanti) che si attesta a 4,01 (su scala da 1 a 5); il dato, registrato tramite app di “valutazione incontro” sviluppata in house dalla Federazione Nazionale è in progressiva crescita nei tre anni di rilevazione.

Il Console Provinciale Nicola Spano ha concluso illustrando gli eventi ricorrenti, tra cui il Convegno Regionale della Campania, organizzati a rotazione nelle varie province e quest’anno in programma a Salerno e, dopo aver ricordato ai neo insigniti l’appuntamento fissato dal Consolato Regionale per il prossimo 23 maggio p.v. alle ore 10 presso l’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio di via Capodimonte, 13 – Napoli, ha invitato i presenti ad effettuare un brindisi di benvenuto ai nuovi Maestri del Lavoro.

Avellino, 16 maggio 2026 – Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Avellino