SAI Nusco: Accordo su Salario e Occupazione

In controtendenza sullo scenario di crisi dell’Automotive, a Nusco nella fabbrica di Valerio Gruppioni è stato firmato il primo accordo aziendale che stabilizza i precari e aumenta il salario dei circa 90 dipendenti.

La RSU Christopher Camerlingo e Mario Pasquale, il Coordinatore di Sirpress e Sai Gennaro Iannaccone, sostenuti dalla Segreteria Provinciale di Fismic/Filcom Mosca e Zaolino, hanno creato le condizioni per far crescere la fabbrica nella condivisione degli obiettivi.

La modifica della turnistica (da 15 a 18 turni) dichiarano Mosca e Zaolino è un’assunzione di responsabilità per favorire lo sviluppo della fabbrica, aumentando le capacità produttive per competere con la concorrenza Tedesca (indotto per Audi-Volkswagen-Bmw).

Il principio sano condiviso con l’azienda è SVILUPPO-SALARIO -OCCUPAZIONE.

La ripresa di Stellantis di Pratola Serra con l’assunzione di circa 40 unità, accoppiati agli oltre 60 della Sai di Nusco concludono Mosca e Zaolino sono segnali incoraggianti per la nostra Provincia.

Il sindacato torna a svolgere un ruolo primario per attirare nuovi investimenti, offrendo agli Imprenditori, affidabilità e partecipazione per migliorare la competitività delle aziende.