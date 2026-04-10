Scuola choc, 12enne ferita al collo con un paio di forbici: paura e rabbia per l’aggressione in bagno

Un episodio gravissimo, che scuote il mondo della scuola e riporta al centro un tema sempre più urgente: il disagio giovanile e la crescente aggressività tra i più giovani. È accaduto in una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita al collo dopo essere stata colpita con un paio di forbici da una compagna.

Secondo una prima ricostruzione, i fatti sarebbero avvenuti nella mattinata di venerdì 10 aprile, durante l’orario scolastico. Le due ragazze si trovavano in palestra per la lezione di educazione fisica, quando una delle due avrebbe invitato l’altra a seguirla in bagno con una scusa. Una volta lì, sarebbe scattata l’aggressione.

La giovane ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta la paura per quanto accaduto e per le possibili conseguenze che un gesto simile avrebbe potuto avere.

L’altra studentessa, subito dopo l’episodio, è stata affidata ai genitori e ascoltata insieme ai carabinieri, intervenuti per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Al di là dell’esito clinico, resta la gravità di un gesto che lascia sgomenti. Colpire una coetanea con un oggetto potenzialmente letale dentro una scuola, luogo che dovrebbe essere presidio di sicurezza, crescita e confronto, impone una riflessione profonda.

Non si può liquidare tutto come una semplice lite tra ragazzine. Quanto accaduto è il segnale di un disagio che va affrontato con serietà, responsabilità e tempestività. Servono ascolto, prevenzione, presenza educativa e un’alleanza concreta tra famiglie, scuola e istituzioni.

Perché quando la violenza entra tra i banchi, a essere ferita non è solo una studentessa, ma l’idea stessa di scuola come luogo sicuro.