Cervinara, ecco il nuovo Consiglio comunale: tutti gli eletti della maggioranza e dell’opposizione

Dopo la vittoria elettorale di Filuccio Tangredi, prende forma il nuovo Consiglio comunale di Cervinara. La lista vincente “Cervinara Rinasce” ha conquistato 8 seggi di maggioranza grazie ai 1.927 voti ottenuti, pari al 30,91% delle preferenze.

Il candidato più votato in assoluto della maggioranza è stato Luigi Romano con 464 preferenze, seguito da Raffaella Cioffi con 437 voti e Antonio Vaccariello con 317. Entrano in consiglio comunale anche Giovanni Bizzarro con 304 voti, Stefania Anna Maria Gallo con 290, Giuseppe Mario Casale con 272, Vincenzo Amaro con 243 e Vittoria Porreca con 238 preferenze.

Per l’opposizione entreranno in consiglio i candidati sindaci Giuseppe Ragucci, Anna Marro e Caterina Lengua, oltre ai consiglieri più votati delle rispettive liste.

Per “Progetto Cervinara Insieme”, lista che ha sostenuto Giuseppe Ragucci, risultano eletti Giovanni detto Esperino Marro con 719 preferenze e Filomena Carofano con 430 voti.

Per la lista “Free Cervinara”, collegata ad Anna Marro, il più votato è stato Luigi Leparulo con 369 preferenze.

Per “Cervinara Prima di Tutto”, lista guidata da Caterina Lengua, entra in consiglio Fatima Cillo con 256 voti, risultata la candidata più votata della lista.

Ecco dunque la composizione del nuovo Consiglio comunale di Cervinara.

Maggioranza – “Cervinara Rinasce”

Filuccio Tangredi (Sindaco)

Luigi Romano – 464 voti

Raffaella Cioffi – 437 voti

Antonio Vaccariello – 317 voti

Giovanni Bizzarro – 304 voti

Stefania Anna Maria Gallo – 290 voti

Giuseppe Mario Casale – 272 voti

Vincenzo Amaro – 243 voti

Vittoria Porreca – 238 voti

Opposizione

Progetto Cervinara Insieme

Giuseppe Ragucci (candidato sindaco)

Giovanni Marro detto Esperino – 719 voti

Filomena Carofano – 430 voti

Free Cervinara

Anna Marro (candidato sindaco)

Luigi Leparulo – 369 voti

Cervinara Prima di Tutto

Caterina Lengua (candidato sindaco)

Fatima Cillo – 256 voti

Con il nuovo assetto consiliare si apre ora la nuova fase amministrativa guidata dal sindaco Filuccio Tangredi.