Elezioni Avellino. Tutti gli eletti e i voti

È Nello Pizza il nuovo sindaco di Avellino. Il candidato del campo largo ha ottenuto 17.048 voti pari al 54,48%, staccando nettamente Gianluca Festa fermo a 7.943 voti (25,38%) e Laura Nargi che ha raccolto 6.302 preferenze (20,14%).

Il candidato consigliere più votato dell’intera competizione elettorale è stato Ettore Iacovacci con 767 preferenze personali.

Coalizione Pizza: 20 seggi

La coalizione guidata da Pizza conquista la maggioranza del Consiglio comunale con 20 seggi.

Partito Democratico – 6.264 voti (20,96%) – 8 seggi

Eletti:

Ettore Iacovacci – 767 voti

Nicola Giordano – 757

Enza Ambrosone – 714

Luca Cipriano – 511

Gennaro Cesa – 475

Nicole Mazzeo – 429

Marietta Giordano – 373

Sara Iannaccone – 372

Seguono:

Fernando Romano detto Nando 354, Ciriaco Morano 310, Modestino Verrengia 305, Claudio Petrozzelli 297, Barbara Gaita 294, Mafalda Galluccio 275.

Stiamo con Nello Pizza – PSI – Avellino Europea

2.576 voti (8,62%) – 3 seggi

Eletti:

Giuseppe Giacobbe – 387

Gianluca Gaeta – 349

Carmine Di Sapio – 226

Movimento 5 Stelle

2.267 voti (7,59%) – 3 seggi

Eletti:

Antonio Aquino – 432

Pasquale Luca Nacca – 399

Agostino De Rosa – 354

Avellino Città Pubblica – AVS

2.215 voti (7,41%) – 3 seggi

Eletti:

Antonio Bellizzi – 411

Francesco Iandolo – 355

Amalio Santoro – 345

Casa Riformista

1.881 voti (6,30%) – 2 seggi

Eletti:

Sergio Trezza – 641

Erica Stanco – 535

Noi di Centro

916 voti (3,07%) – 1 seggio

Eletto:

Gino Iannace – 118

Coalizione Festa: 7.943 voti (25,38%)

Davvero Avellino

4.102 voti (13,73%) – 4 seggi

Eletti:

Marianna Mazza – 600

Mario Spiniello – 591

Monica Spiezia – 508

Jessica Tomasetta – 461

W La Libertà

1.181 voti (3,95%) – 1 seggio

Eletto:

Diego Guerriero – 269

Coalizione Nargi: 6.302 voti (20,14%)

Ora Avellino

1.918 voti (6,42%) – 2 seggi

Eletti:

Nicola Poppa – 325

Gerarda Russo – 276

Forza Avellino

1.766 voti (5,91%) – 2 seggi

Eletti:

Gerardo Melillo – 357

Marco Pericolo – 255

Siamo Avellino

1.574 voti (5,27%) – 1 seggio

Eletto:

Alberto Bilotta – 435

Le liste Fratelli di Avellino e Sceglie Avellino non hanno ottenuto seggi in Consiglio comunale.