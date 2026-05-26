Elezioni Avellino. Tutti gli eletti e i voti

26/05/2026 binews.it Avellino città, EVIDENZA, POLITICA 0

Elezioni Avellino. Tutti gli eletti e i voti

È Nello Pizza il nuovo sindaco di Avellino. Il candidato del campo largo ha ottenuto 17.048 voti pari al 54,48%, staccando nettamente Gianluca Festa fermo a 7.943 voti (25,38%) e Laura Nargi che ha raccolto 6.302 preferenze (20,14%).

Il candidato consigliere più votato dell’intera competizione elettorale è stato Ettore Iacovacci con 767 preferenze personali.

Coalizione Pizza: 20 seggi

La coalizione guidata da Pizza conquista la maggioranza del Consiglio comunale con 20 seggi.

Partito Democratico – 6.264 voti (20,96%) – 8 seggi

Eletti:

  • Ettore Iacovacci – 767 voti
  • Nicola Giordano – 757
  • Enza Ambrosone – 714
  • Luca Cipriano – 511
  • Gennaro Cesa – 475
  • Nicole Mazzeo – 429
  • Marietta Giordano – 373
  • Sara Iannaccone – 372

Seguono:
Fernando Romano detto Nando 354, Ciriaco Morano 310, Modestino Verrengia 305, Claudio Petrozzelli 297, Barbara Gaita 294, Mafalda Galluccio 275.

Stiamo con Nello Pizza – PSI – Avellino Europea

2.576 voti (8,62%) – 3 seggi

Eletti:

  • Giuseppe Giacobbe – 387
  • Gianluca Gaeta – 349
  • Carmine Di Sapio – 226

Movimento 5 Stelle

2.267 voti (7,59%) – 3 seggi

Eletti:

  • Antonio Aquino – 432
  • Pasquale Luca Nacca – 399
  • Agostino De Rosa – 354

Avellino Città Pubblica – AVS

2.215 voti (7,41%) – 3 seggi

Eletti:

  • Antonio Bellizzi – 411
  • Francesco Iandolo – 355
  • Amalio Santoro – 345

Casa Riformista

1.881 voti (6,30%) – 2 seggi

Eletti:

  • Sergio Trezza – 641
  • Erica Stanco – 535

Noi di Centro

916 voti (3,07%) – 1 seggio

Eletto:

  • Gino Iannace – 118

Coalizione Festa: 7.943 voti (25,38%)

Davvero Avellino

4.102 voti (13,73%) – 4 seggi

Eletti:

  • Marianna Mazza – 600
  • Mario Spiniello – 591
  • Monica Spiezia – 508
  • Jessica Tomasetta – 461

W La Libertà

1.181 voti (3,95%) – 1 seggio

Eletto:

  • Diego Guerriero – 269

Coalizione Nargi: 6.302 voti (20,14%)

Ora Avellino

1.918 voti (6,42%) – 2 seggi

Eletti:

  • Nicola Poppa – 325
  • Gerarda Russo – 276

Forza Avellino

1.766 voti (5,91%) – 2 seggi

Eletti:

  • Gerardo Melillo – 357
  • Marco Pericolo – 255

Siamo Avellino

1.574 voti (5,27%) – 1 seggio

Eletto:

  • Alberto Bilotta – 435

Le liste Fratelli di Avellino e Sceglie Avellino non hanno ottenuto seggi in Consiglio comunale.