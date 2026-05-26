Elezioni Avellino. Tutti gli eletti e i voti

È Nello Pizza il nuovo sindaco di Avellino. Il candidato del campo largo ha ottenuto 17.048 voti pari al 54,48%, staccando nettamente Gianluca Festa fermo a 7.943 voti (25,38%) e Laura Nargi che ha raccolto 6.302 preferenze (20,14%).
Il candidato consigliere più votato dell’intera competizione elettorale è stato Ettore Iacovacci con 767 preferenze personali.
Coalizione Pizza: 20 seggi
La coalizione guidata da Pizza conquista la maggioranza del Consiglio comunale con 20 seggi.
Partito Democratico – 6.264 voti (20,96%) – 8 seggi
Eletti:
- Ettore Iacovacci – 767 voti
- Nicola Giordano – 757
- Enza Ambrosone – 714
- Luca Cipriano – 511
- Gennaro Cesa – 475
- Nicole Mazzeo – 429
- Marietta Giordano – 373
- Sara Iannaccone – 372
Seguono:
Fernando Romano detto Nando 354, Ciriaco Morano 310, Modestino Verrengia 305, Claudio Petrozzelli 297, Barbara Gaita 294, Mafalda Galluccio 275.
Stiamo con Nello Pizza – PSI – Avellino Europea
2.576 voti (8,62%) – 3 seggi
Eletti:
- Giuseppe Giacobbe – 387
- Gianluca Gaeta – 349
- Carmine Di Sapio – 226
Movimento 5 Stelle
2.267 voti (7,59%) – 3 seggi
Eletti:
- Antonio Aquino – 432
- Pasquale Luca Nacca – 399
- Agostino De Rosa – 354
Avellino Città Pubblica – AVS
2.215 voti (7,41%) – 3 seggi
Eletti:
- Antonio Bellizzi – 411
- Francesco Iandolo – 355
- Amalio Santoro – 345
Casa Riformista
1.881 voti (6,30%) – 2 seggi
Eletti:
- Sergio Trezza – 641
- Erica Stanco – 535
Noi di Centro
916 voti (3,07%) – 1 seggio
Eletto:
- Gino Iannace – 118
Coalizione Festa: 7.943 voti (25,38%)
Davvero Avellino
4.102 voti (13,73%) – 4 seggi
Eletti:
- Marianna Mazza – 600
- Mario Spiniello – 591
- Monica Spiezia – 508
- Jessica Tomasetta – 461
W La Libertà
1.181 voti (3,95%) – 1 seggio
Eletto:
- Diego Guerriero – 269
Coalizione Nargi: 6.302 voti (20,14%)
Ora Avellino
1.918 voti (6,42%) – 2 seggi
Eletti:
- Nicola Poppa – 325
- Gerarda Russo – 276
Forza Avellino
1.766 voti (5,91%) – 2 seggi
Eletti:
- Gerardo Melillo – 357
- Marco Pericolo – 255
Siamo Avellino
1.574 voti (5,27%) – 1 seggio
Eletto:
- Alberto Bilotta – 435
Le liste Fratelli di Avellino e Sceglie Avellino non hanno ottenuto seggi in Consiglio comunale.