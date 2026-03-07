Russo al 92’, il Partenio esplode: l’Avellino piega il Padova e prende tre punti d’oro

Un lampo nel recupero decide una partita dominata dai Russo al 92’, il Partenio esplode: l’Avellino piega il Padova e prende tre punti d’orobiancoverdi: assedio per novanta minuti e colpo finale del neoentrato Russo che regala ai lupi una vittoria pesantissima nella corsa salvezza.

⸻

Un colpo di scena nel cuore del recupero, quando ormai il pareggio sembrava scritto. L’Avellino batte il Padova 1-0 al Partenio-Adriano Lombardi grazie a una giocata da applausi di Russo, entrato dalla panchina e decisivo al 92’. L’attaccante biancoverde riceve palla, punta l’uomo con decisione, rientra e lascia partire un tiro secco che batte Sorrentino sul primo palo. Lo stadio esplode, i lupi conquistano tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza.

Una vittoria costruita con pazienza e determinazione dopo novanta minuti di pressione costante, con la squadra di Ballardini che ha fatto la partita dall’inizio alla fine.

Un Avellino dominante fin dall’inizio

L’Avellino parte subito con l’atteggiamento giusto. Ballardini sceglie un undici offensivo con Biasci e Patierno davanti e Palumbo alle loro spalle. I biancoverdi prendono subito il controllo della partita.

Dopo appena due minuti Patierno ruba palla a Pastina e serve Biasci lanciato verso la porta, ma il numero 9 non riesce a centrare lo specchio. Al 4’ arriva la prima grande occasione: Palumbo scarica al limite, Biasci calcia forte ma il palo respinge la conclusione.

Il forcing continua. Al 12’ Palumbo pesca Besaggio in profondità, che appoggia per Biasci: il tiro termina largo. Tre minuti più tardi altra occasione clamorosa: cross di Palumbo, sponda di Sounas e conclusione ravvicinata di Simic che però finisce alta.

Il Padova si fa vedere solo sporadicamente. All’11’ Lasagna anticipa Simic e calcia rasoterra, ma la palla sfila di poco a lato. È praticamente l’unica vera occasione del primo tempo per gli ospiti.

L’Avellino domina il gioco ma non riesce a concretizzare la grande mole offensiva. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nel recupero arriva anche il cartellino giallo per Patierno, diffidato: salterà la trasferta di Chiavari.

Ripresa con lo stesso copione

All’intervallo Andreoletti prova a cambiare volto al Padova inserendo Di Maggio, Silva e Giunti. La partita però continua a essere guidata dall’Avellino.

Al 55’ Sounas prova la conclusione con un destro centrale che Sorrentino blocca senza difficoltà. Tre minuti dopo è Biasci a tentare la conclusione al volo su assist di Palumbo, ma la palla termina alta.

Il Padova si difende e prova a ripartire. L’Avellino continua a premere ma fatica a trovare il varco giusto. Al 65’ Ballardini cambia le carte in tavola e inserisce Russo al posto di Patierno.

Quando il match sembra avviarsi verso il pareggio, arriva l’unico vero brivido per i biancoverdi. All’85’ Di Mariano salta Cancellotti e calcia dal limite trovando la traversa: il Partenio trattiene il fiato.

Il colpo di Russo nel recupero

Il finale è da film. Al 92’ Russo prende palla, punta il difensore con decisione e si crea lo spazio per il tiro. Il destro è preciso e potente: Sorrentino è battuto.

È il gol che decide la partita e fa esplodere il Partenio. Un lampo improvviso che premia la prestazione dell’Avellino, sempre in controllo della gara e capace di trovare la zampata vincente nel momento più importante.

Tre punti fondamentali per i biancoverdi nel cammino salvezza, resi ancora più preziosi dai risultati degli altri campi: l’Entella ha vinto a Bolzano contro il Sudtirol e lo Spezia ha ribaltato il Monza. La rete di Russo assume quindi un peso enorme nella classifica.

L’Avellino può respirare e guardare con maggiore fiducia alla prossima sfida: domenica trasferta a Chiavari contro l’Entella.

⸻

Il tabellino

AVELLINO – PADOVA 1-0

Marcatori: Russo 90’+2’ (A)

AVELLINO (4-3-1-2):

Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo (79’ Enrici), Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas (79’ Insigne); Palumbo; Patierno (65’ Russo), Biasci.

A disposizione: Iannarilli, Missori, Kumi, L. Sgarbi, Reale, Armellino, Sassi, Fontanarosa, Milani.

Allenatore: D. Ballardini.

PADOVA (4-4-2):

Sorrentino; Belli, F. Sgarbi (18’ Villa), Pastina, Faedo (46’ Silva); Capelli, Fusi, Crisetig (46’ Giunti), Di Mariano; Buonaiuto (46’ Di Maggio), Lasagna.

A disposizione: Mouquet, Fortin, Perrotta, Varas, Seghetti, Ghiglione, Caprari, Favale.

Allenatore: M. Andreoletti.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto)

Assistenti: Marco Belsanti (Bari) – Eugenio Scarpa (Collegno)

Quarto uomo: Domenico Castellone (Napoli)

VAR: Matteo Gualtieri (Asti)

AVAR: Francesco Fourneau (Roma 1)

Ammoniti: Izzo (A), Patierno (A), Palmiero (A), Perrotta (P), Di Maggio (P), Pastina (P)

Espulsi: —

Recupero: 3’ p.t. – 3’ s.t.