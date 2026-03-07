Napoli, malore alla guida: auto si ribalta alla Riviera di Chiaia, morto un 75enne

NAPOLI – Tragedia nel pomeriggio alla Riviera di Chiaia, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale causato, secondo le prime ricostruzioni, da un improvviso malore mentre era alla guida.

L’episodio si è verificato in una delle arterie più frequentate della città. L’anziano automobilista, mentre procedeva con la propria vettura, avrebbe accusato un malessere che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. L’auto ha quindi terminato la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata, attirando immediatamente l’attenzione di passanti e automobilisti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente Polizia di Stato e Polizia Municipale, impegnate nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per stabilizzare il veicolo incidentato e garantire le operazioni di soccorso.

Il conducente è stato assistito dai sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure. Nonostante i tentativi di soccorso, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto, anche se l’ipotesi principale resta quella del malore improvviso alla guida.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione lungo tutta la Riviera di Chiaia, con disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalle autorità. Sul posto era presente anche il consigliere della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci, che ha documentato quanto accaduto.

Una tragedia che ha scosso i presenti e che riporta l’attenzione sulla sicurezza alla guida, soprattutto quando si verificano situazioni impreviste come un malore improvviso.