Mugnano del Cardinale, auguri a don Giuseppe Autorino per il suo compleanno

Giornata di festa e di affetto a Mugnano del Cardinale per il compleanno di don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario di Santa Filomena, da anni punto di riferimento spirituale per l’intera comunità e per i tanti fedeli che ogni anno raggiungono il santuario dedicato alla giovane martire.

In occasione della ricorrenza, numerosi fedeli, parrocchiani e cittadini hanno voluto far giungere a don Giuseppe messaggi di stima e di affetto, ringraziandolo per il suo costante impegno pastorale e per la dedizione con cui guida la comunità religiosa del santuario.

Nel corso degli anni, don Giuseppe Autorino è diventato una figura molto amata a Mugnano del Cardinale non solo per il suo servizio sacerdotale, ma anche per la disponibilità, la sensibilità e la vicinanza dimostrate quotidianamente verso i fedeli e verso tutti coloro che si rivolgono al santuario per un momento di preghiera e di conforto.

Il Santuario di Santa Filomena, luogo di profonda devozione, rappresenta uno dei simboli religiosi più importanti del territorio ed è meta di pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero. In questo contesto don Giuseppe continua a svolgere con passione il suo ministero, accompagnando spiritualmente la comunità e custodendo una tradizione di fede profondamente radicata.

Agli auguri dei fedeli e della comunità si uniscono anche quelli del Consiglio Pastorale di Promozione per la Spiritualità Filomeniana, che ha voluto esprimere gratitudine e affetto per l’opera pastorale svolta dal rettore del santuario e per il suo impegno nel diffondere la devozione a Santa Filomena.

In questo giorno speciale giungano dunque a don Giuseppe i più sinceri auguri di buon compleanno, con l’auspicio di poter continuare ancora a lungo il suo prezioso cammino di servizio alla Chiesa e alla comunità.

Buon compleanno, don Giuseppe Autorino.