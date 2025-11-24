Roberto Fico: il nuovo volto della Campania che cambia

La Campania volta pagina. Alle elezioni regionali 2025, Roberto Fico conquista la presidenza e segna l’inizio di una nuova stagione politica. Non è soltanto un cambio di guida: è un cambio di tono, di linguaggio, di stile.

Nato a Napoli, cresciuto tra vicoli e panorami che conosce come le sue tasche, Fico parla alla regione con la naturalezza di chi quel territorio lo vive, non lo studia soltanto. La sua storia politica è lunga e riconoscibile: attivista M5S della primissima ora, presidente della Camera, voce dialogante in un movimento spesso irruento.

La sua elezione arriva con un messaggio chiaro: i campani vogliono un governo che ascolti. L’alleanza tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e forze progressiste ha funzionato come un ponte tra mondi diversi, preparando il terreno a una svolta che da tempo sembrava nell’aria.

La Campania che ha in mente

Fico immagina una regione più giusta, più sostenibile, più connessa.

Nel suo programma pesano tre parole chiave:

Rinascita urbana – trasporti migliori, città più vivibili, quartieri che tornano a respirare.

Sviluppo vero – lavoro, imprese, ricerca, tecnologia: non slogan, ma progetti.

Diritti e ambiente – una Campania che difende la sua terra, non la consuma.

Una sfida enorme, ma possibile

Fico eredita una regione splendida e complessa, dove tutto è amplificato: bellezza, fragilità, energie, contraddizioni. Governare la Campania significa saper parlare ai grandi centri e ai piccoli paesi, ai giovani che partono e a quelli che restano, ai luoghi che brillano e a quelli che attendono riscatto.

Lui promette di farlo con equilibrio e concretezza.

Un inizio che profuma di cambiamento

La sua elezione non è solo un passaggio di consegne: è una scelta di fiducia.

È l’idea che un altro modo di fare politica sia possibile, anche qui, anche adesso.

E se questo nuovo capitolo porterà la Campania dove molti sperano, lo scopriremo pagina dopo pagina.