24/11/2025 binews.it EVIDENZA, NEWS CAMPANIA, POLITICA 0

REGIONALI CAMPANIA. La fotografia delle liste secondo gli instant poll di YouTrend per SkyTg24

Accanto al dato sui candidati presidente, gli instant poll di YouTrend, diffusi attraverso i social, offrono una prima stima delle singole liste in Campania. Ecco l’intervallo attribuito ai principali partiti e movimenti in campo:

  • PD: 16,5% – 20,5%

  • M5S: 9% – 13%

  • Lista “A Testa Alta” (area De Luca): 6% – 8%

  • Casa Riformista: 4,5% – 6,5%

  • AVS – Alleanza Verdi e Sinistra: 4% – 6%

  • Lista Fico: 3,5% – 5,5%

Per il centrodestra:

  • Fratelli d’Italia: 14,5% – 18,5%

  • Forza Italia: 9% – 13%

  • Lega: 3,5% – 5,5%

  • Lista Cirielli: 1,5% – 3,5%

Il quadro mostra una coalizione di centrosinistra ampiamente competitiva e un centrodestra che, pur raccogliendo consensi rilevanti con Fratelli d’Italia e Forza Italia, non riuscirebbe a colmare lo scarto complessivo.

Un risultato che segna un cambio di fase in Campania

Dopo dieci anni di amministrazione regionale guidata da Vincenzo De Luca, i primi exit poll suggeriscono l’avvio di una nuova stagione politica. Roberto Fico, alla guida di una coalizione che unisce PD, M5S, AVS e diverse liste civiche, otterrebbe un mandato forte e ampio, frutto di un consenso che – secondo le prime stime – attraversa molteplici segmenti dell’elettorato.

Il centrodestra, pur consolidando alcune sue aree di forza, non sarebbe riuscito a ridurre il divario.