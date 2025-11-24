REGIONALI CAMPANIA. La fotografia delle liste secondo gli instant poll di YouTrend per SkyTg24

Accanto al dato sui candidati presidente, gli instant poll di YouTrend, diffusi attraverso i social, offrono una prima stima delle singole liste in Campania. Ecco l’intervallo attribuito ai principali partiti e movimenti in campo:
PD: 16,5% – 20,5%
M5S: 9% – 13%
Lista “A Testa Alta” (area De Luca): 6% – 8%
Casa Riformista: 4,5% – 6,5%
AVS – Alleanza Verdi e Sinistra: 4% – 6%
Lista Fico: 3,5% – 5,5%
Per il centrodestra:
Fratelli d’Italia: 14,5% – 18,5%
Forza Italia: 9% – 13%
Lega: 3,5% – 5,5%
Lista Cirielli: 1,5% – 3,5%
Il quadro mostra una coalizione di centrosinistra ampiamente competitiva e un centrodestra che, pur raccogliendo consensi rilevanti con Fratelli d’Italia e Forza Italia, non riuscirebbe a colmare lo scarto complessivo.
Un risultato che segna un cambio di fase in Campania
Dopo dieci anni di amministrazione regionale guidata da Vincenzo De Luca, i primi exit poll suggeriscono l’avvio di una nuova stagione politica. Roberto Fico, alla guida di una coalizione che unisce PD, M5S, AVS e diverse liste civiche, otterrebbe un mandato forte e ampio, frutto di un consenso che – secondo le prime stime – attraversa molteplici segmenti dell’elettorato.
Il centrodestra, pur consolidando alcune sue aree di forza, non sarebbe riuscito a ridurre il divario.