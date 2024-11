Rigenerazione urbana: la vecchia e la nuova urbanistica nell’area nolana. Il confronto presso la sede dell’Agenzia di Sviluppo a cura dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

Nola – I temi della sostenibilità e del consumo di suolo zero, al centro del dibattito dell’incontro, promosso dall’Ordine degli architetti di Napoli e Provincia e dall’Agenzia di Sviluppo dei comuni dell’area nolana, in programma lunedì 18 novembre alle ore 15.00.

Un’ utile occasione di informazione e di formazione per amministratori locali, funzionari degli enti locali del territorio, per gli addetti ai lavori, e per i professionisti.

Un focus per affrontare l’importante questione circa la valorizzazione del “costruito”, in particolare dei centri storici, affinché si possa realmente e concretamente parlare di una vera e propria rigenerazione urbana.

Da un lato, lo stato dell’arte dell’area nolana, con un bilancio sulla vecchia legge di governance dei territori, ovvero sia la legge regionale 16 del 2024, con un punto sui percorsi dei Puc da parte dei Comuni; dall’altro, i principi della nuova legislazione regionale, quella relativa alla legge regionale n.5 del 2024.

Quest’ultima rappresenta uno strumento che guarda al futuro, alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento “all’armatura strutturale delle città”, il tutto avendo come modelli di riferimento il “green deal”, l’ecosostenibilità, ed in particolare il “consumo di suolo zero”. Ad introdurre i lavori sarà l’architetto Nando Giampietro, Consigliere -Segretario dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

“L’Ordine è impegnato in un percorso di formazione permanente che è anche e soprattutto itinerante sui territori per ascoltarne le istanze. – afferma Nando Giampietro, Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia –Il tema della legge regionale numero 5 del 2024 è di grande interesse e rende nuovamente protagonisti i Comuni nelle scelte urbanistiche strategiche”.

“Per i comuni – dichiara Lorenzo Capobianco, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia – si apre una nuova stagione di impegno per adeguare i propri strumenti urbanistici e costruire un futuro dove la parola chiave è rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.”

A seguire i saluti istituzionali del dottor Vincenzo Caprio, amministratore Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, il professor Giuseppe Caccavale, Presidente Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, il professor architetto, Lorenzo Capobianco, Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia. Attesi ancora gli interventi, il professor – architetto Bruno Discepolo, assessore regione Campania Governo del Territorio, professor architetto, Francesco Domenico Moccia, Segretario Nazionale INU, la professoressa architetto Emanuela Coppola – coordinatrice Commissione Urbanistica Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia , l’architetto Rosa Pascarella – dirigente servizio Progetti Strategici Comune di Napoli, l’avvocato amministrativista, Domenico Vitale.

“La nostra è la realtà ideale per accogliere momenti di discussione e di confronto su tematiche che riguardano da vicino – sottolinea Vincenzo Caprio, amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana – lo sviluppo futuro dei nostri territori. L’iniziativa è, infatti, in linea con le costanti attività che poniamo in essere proprio in materia di formazione professionale. Un servizio a disposizione non solo dei professionisti degli enti locali, ma di quanti sono interessati ad approfondire le strategie alla base degli interventi normativi”.

“A noi sindaci – dice Giuseppe Caccavale, sindaco di Cicciano e presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana – tocca prima di tutto preservare i territori e soprattutto migliorare i contesti urbani al fine di garantire migliore vivibilità ai nostri concittadini. Poter ascoltare il punto di vista degli addetti ai lavori e anche favorire sollecitazioni su argomenti strategici come il consumo del suolo e la sostenibilità che sono collegati a doppio filo con il governo e la tutela del territorio rappresenta un importante valore aggiunto non solo per le scelte che come amministratori siamo chiamati a fare ma anche per gli indirizzi che in ottica sovracomunale indichiamo proprio attraverso l’Agenzia”